“لوليات صغار في المدينة”.. عرض تردد قناة وناسة أطفال على النايل سات وعرب سات بجودة خيالية

تعتبر قناة وناسة من أكثر القنوات الفضائية التي أخدت شهرة كبيرة في العديد من الدول العربية، وأصبح لها دور كبير في نقل كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال، بالإضافة إلى أن القناة استطاعت في فترة وجيزة من جذب قاعدة جماهيرية من مختلف الفئات، وأصبح البحث عن ترددها يزداد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ولذلك سنوضح لكم كافة المعلومات الخاصة بالقناة من حيث التردد وطريقة الإستقبال.

تردد قناة وناسة 2024 نايل سات

ويزداد البحث عن التردد الجديد لقناة وناسة من قبل الأمهات والأباء وغيرهم من أوليا الأمور الراغبين في تنزيل قناة وناسة أمام أطفالهم، وذلك بإتباع المعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد يكون 11430.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقبل تردد قناة وناسة 2024 العرب سات

ولكي تقوم بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة الجديد على العرب سات، ومشاهدة كل ما هو جديد في عالم الطفل سواء كانت أفلام أو مسلسلات كرتونية، او أغاني وأناشيد مميزة، يعشقها الصغار والكبار، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي يكون العر سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11270.

استفطاب قناة وناسة يكون أفقي.

بينما معامل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ما يميز قناة وناسة

وتتميز قناة وناسة في تقديمها إلى محتوى جذاب وملفت على مدار اليوم، وذلك بصورة واضحة وإشارة قوية غير ما يتم إذاعته في القنوات الفضائية الأخرى.