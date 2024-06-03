بأسهل الخطوات حضري حلوى السلو المغربية اللذيذة بطعم حكاية

من الحلويات اللذيذة الصحية التي تسطيع الأمهات تحضيرها في البيت وتقديمها للأسرة حلوى السلو المغربية فهي لذيذة وشهية وطعمها حكاية لا يقاوم وكثير من أهل المغرب يفضلون تناولها، كما تتميز الحلوى بسهولة التحضير والمكونات البسيطة المتوفرة بالمنزل، وشكلها الهرمي الجميل الذي يجذب الناس لتناولها، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل حلوى السلو المغربية بأسهل الخطوات.

مكونات عمل حلوى السلو المغربية

تتكون الحلوى من عند مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيلو من الدقيق الأبيض المحمص.

كأس من السمسم المحمص.

كأس من السمسم المطحون.

نصف كيلو من اللوز المطحون.

كأس من حبات اللوز.

نصف كيلو من الزبدة.

رشه من الملح.

2 ملعقة من الحلاوة المطجونة.

2 ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة من المستكة المطحونة.

كأس من العسل الأسود.

كأس من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير حلوى السلو المغربية بأسهل الخطوات وهى كما يلي:-

نحضر بوله كبيرة ونضع بها جميع المكونات الجافة المطحونة ونقلبهم مع بعض. نضيف الزيت للخليط ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات تماماً وتصبح مثل العجينة. بعد ذلك نضيف حبات اللوز، والسمسم، والزبدة ونقلبهم مع بعض حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية.

طريقة تشكيل حلو السلو المغربية

نحضر طبق التقديم ونضع عليها الخليط ونساوي جيداً حتى يصبح مثل القبة أو على شكل هرمي، ثم نزينه بحبات الفول السوداني وجوز الهند، ثم نقوم بوضع الطبق في الثلاجة حتى يتماسك لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نقوم بتقديمها بألف صحة وهنا على قلوبكم.