خطوات عمل الحنيذ السعودي في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة 2024

اكتسب الحنيذ السعودي شهرة واسعة في العديد من الدول، وخاصة في دول الخليج، وذلك بسبب مذاقه اللذيذ وسهولة تحضيره، حيث تعتبر هذه الأكلة محبوبة جدا من قبل الأطفال والكبار، حيث أنها وجبة مشبعة ومغذية بفضل مكوناتها التي تشمل الخضروات واللحوم المتبلة برائحة جميلة، حيث يمكن تحضير الحنيذ السعودي بسهولة، وهذا ما يجعله خيار مثالي للعزومة والمناسبات.
مكونات تحضير الحنيذ السعودي
لتحضير حنيذ اللحم السعودي الشهير، سوف تحتاجين إلى المكونات التالية والتي تتوفر بسهولة في معظم المنازل:
|المكون
|الكمية
|اللحم
|3 كيلو
|الزيت النباتي
|كوب
|الطماطم
|2 حبة مقطعة شرائح
|البصل
|2 حبة متوسطة مقطعة شرائح
|الأرز البسمتي
|3 أكواب
|الثوم
|5 فصوص مقطعة شرائح
|الزعفران
|قليل منه
|الفلفل الأخضر الحلو
|2 حبة مقطعة شرائح
|الملح
|2 ملعقة صغيرة
|الفلفل الأسود
|2 ملعقة صغيرة
|الكمون
|ملعقة صغيرة
|الكركم
|ملعقة صغيرة
|الهيل
|4 حبات
|ورق الليمون
|ملعقة صغيرة
|بهارات مشكلة
|ملعقة صغيرة
|ورق الغار
|3 أوراق
|عود قرفة
|1 عود
|القرنفل
|3 حبات
|ورق الليمون
|3 أوراق
خطوات عمل الحنيذ السعودي في المنزل
لتحضير الحنيذ السعودي بسهولة في المنزل، اتبعي الخطوات التالية:
- تتبيل اللحم: في وعاء كبير، اغسلي اللحم وأضيفي إليه الملح والفلفل الأسود والكركم والبهارات والكمون، وقلبي المكونات جيدا لتتبيل اللحم.
- تحمير اللحم: في مقلاة على النار، أضيفي قليلا من الزيت وسخنيه، ثم أضيفي اللحم وقلبيه حتى يتغير لونه إلى البني.
- نقع الأرز: انقعي الأرز في الماء لمدة 30 دقيقة.
- تحضير القدر: في قدر، ضعي ورق الموز وورق الليمون، ثم أضيفي نصف كمية البصل والثوم والطماطم والفلفل، ثم ضعي اللحم فوقها ثم أضيفي باقي الخضروات وغطيها بورق الليمون والموز.
- طهي اللحم: ضعي القدر على نار متوسطة حتى ينضج اللحم تماما.
- طهي الأرز: وفي وعاء آخر، ضعي الماء لسلق الأرز وأضيفي الملح والزعفران والزيت، ثم اتركيه حتى يغلي، ثم اخفضي النار واتركيه حتى ينضج.
- التقديم: في طبق التقديم، ضعي الأرز المطهو وفوقه اللحم، وزيني الطبق بالزبيب واللوز والصنوبر، وقدميه ساخنا.