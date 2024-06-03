خطوات عمل الحنيذ السعودي في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة 2024

mo saeed تاريخ النشر تصنيف طبخ
خطوات عمل الحنيذ السعودي في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة 2024
خطوات عمل الحنيذ السعودي في المنزل

اكتسب الحنيذ السعودي شهرة واسعة في العديد من الدول، وخاصة في دول الخليج، وذلك بسبب مذاقه اللذيذ وسهولة تحضيره، حيث تعتبر هذه الأكلة محبوبة جدا من قبل الأطفال والكبار، حيث أنها وجبة مشبعة ومغذية بفضل مكوناتها التي تشمل الخضروات واللحوم المتبلة برائحة جميلة، حيث يمكن تحضير الحنيذ السعودي بسهولة، وهذا ما يجعله خيار مثالي للعزومة والمناسبات.

مكونات تحضير الحنيذ السعودي

لتحضير حنيذ اللحم السعودي الشهير، سوف تحتاجين إلى المكونات التالية والتي تتوفر بسهولة في معظم المنازل:

مكونات الحنيذ السعودي
المكونالكمية
اللحم3 كيلو
الزيت النباتيكوب
الطماطم2 حبة مقطعة شرائح
البصل2 حبة متوسطة مقطعة شرائح
الأرز البسمتي3 أكواب
الثوم5 فصوص مقطعة شرائح
الزعفرانقليل منه
الفلفل الأخضر الحلو2 حبة مقطعة شرائح
الملح2 ملعقة صغيرة
الفلفل الأسود2 ملعقة صغيرة
الكمونملعقة صغيرة
الكركمملعقة صغيرة
الهيل4 حبات
ورق الليمونملعقة صغيرة
بهارات مشكلةملعقة صغيرة
ورق الغار3 أوراق
عود قرفة1 عود
القرنفل3 حبات
ورق الليمون3 أوراق

خطوات عمل الحنيذ السعودي في المنزل

لتحضير الحنيذ السعودي بسهولة في المنزل، اتبعي الخطوات التالية:

  1. تتبيل اللحم: في وعاء كبير، اغسلي اللحم وأضيفي إليه الملح والفلفل الأسود والكركم والبهارات والكمون، وقلبي المكونات جيدا لتتبيل اللحم.
  2. تحمير اللحم: في مقلاة على النار، أضيفي قليلا من الزيت وسخنيه، ثم أضيفي اللحم وقلبيه حتى يتغير لونه إلى البني.
  3. نقع الأرز: انقعي الأرز في الماء لمدة 30 دقيقة.
  4. تحضير القدر: في قدر، ضعي ورق الموز وورق الليمون، ثم أضيفي نصف كمية البصل والثوم والطماطم والفلفل، ثم ضعي اللحم فوقها ثم أضيفي باقي الخضروات وغطيها بورق الليمون والموز.
  5. طهي اللحم: ضعي القدر على نار متوسطة حتى ينضج اللحم تماما.
  6. طهي الأرز: وفي وعاء آخر، ضعي الماء لسلق الأرز وأضيفي الملح والزعفران والزيت، ثم اتركيه حتى يغلي، ثم اخفضي النار واتركيه حتى ينضج.
  7. التقديم: في طبق التقديم، ضعي الأرز المطهو وفوقه اللحم، وزيني الطبق بالزبيب واللوز والصنوبر، وقدميه ساخنا.
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mo saeed

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