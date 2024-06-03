خطوات عمل الحنيذ السعودي في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة 2024

اكتسب الحنيذ السعودي شهرة واسعة في العديد من الدول، وخاصة في دول الخليج، وذلك بسبب مذاقه اللذيذ وسهولة تحضيره، حيث تعتبر هذه الأكلة محبوبة جدا من قبل الأطفال والكبار، حيث أنها وجبة مشبعة ومغذية بفضل مكوناتها التي تشمل الخضروات واللحوم المتبلة برائحة جميلة، حيث يمكن تحضير الحنيذ السعودي بسهولة، وهذا ما يجعله خيار مثالي للعزومة والمناسبات.

مكونات تحضير الحنيذ السعودي

لتحضير حنيذ اللحم السعودي الشهير، سوف تحتاجين إلى المكونات التالية والتي تتوفر بسهولة في معظم المنازل:

مكونات الحنيذ السعودي المكون الكمية اللحم 3 كيلو الزيت النباتي كوب الطماطم 2 حبة مقطعة شرائح البصل 2 حبة متوسطة مقطعة شرائح الأرز البسمتي 3 أكواب الثوم 5 فصوص مقطعة شرائح الزعفران قليل منه الفلفل الأخضر الحلو 2 حبة مقطعة شرائح الملح 2 ملعقة صغيرة الفلفل الأسود 2 ملعقة صغيرة الكمون ملعقة صغيرة الكركم ملعقة صغيرة الهيل 4 حبات ورق الليمون ملعقة صغيرة بهارات مشكلة ملعقة صغيرة ورق الغار 3 أوراق عود قرفة 1 عود القرنفل 3 حبات ورق الليمون 3 أوراق

خطوات عمل الحنيذ السعودي في المنزل

لتحضير الحنيذ السعودي بسهولة في المنزل، اتبعي الخطوات التالية: