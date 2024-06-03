وفر 100 ألف! اركب سيارة موديل السنة 2024 بحالة الزيرو.. فرصة متتفوتش!

شهد عالم السيارات في السنوات الماضية ارتفاعا كبيرا في الأسعار مما أدى إلى تراجع كبير في نسبة الشراء للسيارات، ومن ثم تراجعت أسعار الكثير من أنواع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، ومن بين تلك السيارات التي شهدت تراجعا في أسعارها هي سيارة mg6 ، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع أرخص بـ 100 ألف جنيه، سيارة موديل 2024 بحالة الزيرو.

مواصفات ومميزات سيارة mG6

تعد سيارة MG6من أكثر السيارات شهرة في الأسواق الصينية وذلك لأنها تتمتع بالكثير من المواصفات والمميزات الرائعة:

وأول مميزات تلك السيارة أنها تأتي مزودة بفتحة سقف وكاميرا خلفية بدقة عالية وجودة لا مثيل لها.

بالإضافة أيضاً إلى أنها تحتوي على ركن، ومثبت للسرعة للحد من التعرض لحوادث الطرق الناتجة عن السرعة الفائقة.

كما تحتوي أيضاً على مقاعد كهربائية للتحكم فيها، وأيضا تحتوي على مرايات جانبية.

وتأتي أيضاً هذه السيارة مزودة بزر مزود ببصمة خارجية لفتح وغلق السيارة.

وتأتي أيضاً مزودة بجهاز إنذار مانع للسرقة، وكراسي أمامية مريحة ويمكنك توسيعها بكل سهولة.

مع تلك المميزات الكثيرة السابقة فهي تتمتع أيضاً بشكل أنيق وجذاب وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كما تدعم أيضاً تلك السيارة زجاج خلفي مظلل، مع عجلة قيادة ذات جودة وكفاءة عالية.

وتدعم أيضاً مكيف هواء وشاشة تعمل من خلال اللمس ذات مقاس ٧ بوصة.

وأيضا تدعم مصابيح ليد عالية الجودة، وأيضا مزودة بوسائد هوائية لمنحك المزيد من الحماية.

كذلك أيضاً مزودة بنظام الثبات الإلكتروني، مع محرك قوي جداً ذات سعة ١٥٠٠ سي سي.

وهي مزودة أيضاً بقوة إجمالية تقدر بنحو ١٦٩ حصان، و٢٥٠ نيوتن متر.

بالإضافة إلى جميع ما سبق فهي مزودة أيضا بسرعة قصوى تصل إلى ١٠٠ كيلو متر في الساعة.

سعر سيارة mG6

بعد معرفة مواصفات ومميزات تلك السيارة يتساءل الكثيرون عن أسعارها، وهي كما يلي: