اعرف راتبك وصل كام بعد الزيادة.. قيمة رواتب المتقاعدين بعد اضافة الزيادة في الجزائر 2024

في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين في الجزائر برواتب المتقاعدين بعد الزيادة الأخيرة تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة إلى تحسين الإعانات التقاعدية وقد أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن هذه الزيادة خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للعمال حيث يأتي هذا التحسين تقديرا للجهود الجبارة التي بذلها المتقاعدون في خدمة الوطن على مدار السنوات. من خلال هذا المقال سنوضح لكم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الأخيرة بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها للمواطنين الراغبين في ذلك.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة

يمكنك الآن بشكل إلكتروني الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي:

زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للتأمينات الاجتماعية في الجزائر للدخول الى الموقع اضغط هنا

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للمتقاعد باستخدام بيانات الدخول الخاصة به.

البحث عن خيار تفاصيل رواتب التقاعد الجديدة أو أي خيار مشابه متاح على الموقع.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل رقم الضمان الاجتماعي أو رقم البطاقة الوطنية.

الضغط على زر البحث أو الاستعلام للحصول على النتائج.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

تم إضافة زيادة في رواتب المتقاعدين في الجزائر كما يلي:

للمتقاعدين الذين يقل راتبهم عن 20 ألف دينار جزائري تمت إضافة زيادة تبلغ نحو ألف دينار جزائري.

للمتقاعدين الذين يتجاوز راتبهم حد 20 ألف دينار جزائري تمت إضافة زيادة تقدر بنحو 800 دينار جزائري.

تمت إضافة زيادة تصل إلى نسبة 3% لجميع المتقاعدين الذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 50 إلى 80 ألف دينار جزائري.

للمتقاعدين الذين تجاوزت رواتبهم حد 80 ألف دينار جزائري تمت إضافة زيادة تبلغ نسبة 2%.

تلك الزيادات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتعكس جهود الحكومة الجزائرية في دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع.