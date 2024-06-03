100.000 دينار زيادة مصرف الرافدين.. هيئة التقاعد صرف رواتب المتقاعدين حزيران 2024

يعد البحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2024 من أكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل داخل دولة العراق وخاصة من قبل المواطنين المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين يرغبون في الحصول على راتبهم التقاعدي لشهر حزيران الماضي، حيث أعلن مصرف الرافدين في العراق عن الانتهاء بشكل رسمي من صرف كافة رواتب المتقاعدين الخاصة بالشهر الماضي ويمكن لمن يرغب في الحصول على راتبه من صرف الراتب بشكل رسمي من احدى مكاتب الصرف الالي.

هيئة التقاعد صرف رواتب المتقاعدين

قامت وزارة المالية العراقية بالاعلان عن صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو بالزيادة الجديده المقررة والتي تقدر ب 100 الف دينار عراقي، كما أعلنت أن الحد الادنى لرواتب المتقاعدين سوف يكون 700 الف دينار بدلا من 500000 وذلك بزيادة 200000 ومن المقرر تطبيق تلك الزيادة في الفترة المقبلة بعد دراستها من قبل الجهات المختصة قبل الاعلان عنها بشكل رسمي

كيفية الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين

أوضحت وزارة المالية العراقية انه يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: