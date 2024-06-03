اعرف الموعد امتي.. موعد نزول راتب حساب المواطن للدفعة الحالية 79

ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر الموافق لعام 1445 هـ، حيث تم الإعلان بواسطة وزارة الموارد البشرية عن تاريخ صرف حساب المواطن للدفعة رقم 79 في شهر يونيو الجاري، ويعتبر هذا البرنامج من بين أبرز البرامج التي تقدم الدعم المالي من الحكومة السعودية، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد صرف حساب المواطن

تزايدت طلبات البحث خلال تلك الأوقات عن مواعيد صرف الدفعات الشهرية لبرنامج حساب المواطن للشهر الحالي الذي يحمل الرقم 1445، وهذا الاهتمام يأتي من المستفيدين الذين يعتمدون على هذه الدفعات لتلبية احتياجاتهم الضرورية، يتوقع الجميع وصول هذه الدفعة على حساباتهم المصرفية في الوقت المناسب، وترقبون بفارغ الصبر إيداع المبالغ المستحقة في حساباتهم، وقد صدر قرار رسمي من إدارة المستفيدين في برنامج حساب المواطن بشأن جدولة صرف المدفوعات، حيث من المقرر أن تكون الدفعة الشهرية متاحة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويؤخذ في الاعتبار أيام العطلات الرسمية والعطل الأسبوعية، وفي حالة وجود أي منها، قد يتم تقديم أو تأخير توزيع الدفعة وبناء على ذلك، من المتوقع أن يكون موعد صرف الدفعة الحالية خلال هذا الشهر يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن