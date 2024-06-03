بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية للعام الدراسي 2023/2024. حصل 30 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية من المجموع الكلي وهو 280 درجة، محققين المركز الأول.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

محمود حسام الدين محمود، مدرسة الألسن الخاصة، إدارة العجمي. صادق إبراهيم محمد عبد الغني، مدرسة بريليانس الجديدة الخاصة، المنتزة ثان. رحمة محمد عبد الحميد عبد اللطيف، مدرسة ميرديان الخاصة، العجمي. يوسف رضوان العدوي، مدرسة ابن طولون، إدارة غرب. عمر ثروث محمد، مدرسة بريليانس الجديدة الخاصة، المنتزة ثان. آسر ناجي مجاهد، مدرسة معالي الشوادفي، المنتزة أول. جنى خالد محمد، مدرسة فاطمة الزهراء، إدارة شرق. معاذ عمرو إبراهيم، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات، إدارة شرق. بسملة ناصر جعفر، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات، إدارة شرق. ريم سعد علي، مدرسة أبو يوسف الخاصة، إدارة العجمي. إبراهيم تامر إبراهيم، مدرسة فاطمة الزهراء، إدارة الجمرك. أحمد أشرف صبحي، مدرسة رولان الرسمية لغات، المنتزة أول. سارة محمد صابر، مدرسة الهانوفيل 2 الخاصة، إدارة العجمي. هاجر أحمد عبد الحميد، مدرسة بريليانس الجديدة الخاصة، المنتزة ثان. ملك فهد محمد، مدرسة الهانوفيل 2 الخاصة، إدارة العجمي. يوسف سمير عبد القادر، مدرسة علي بن أبي طالب، المنتزة أول. فريدة إسلام حمدي، مدرسة فاروق جويدة الرسمية لغات، المنتزة أول. محمود جمال محمود، مدرسة عبد الله النديم، إدارة شرق. يوسف السيد خليل، مدرسة علي بن أبي طالب، المنتزة أول. عالية هاني رشاد، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات، إدارة شرق. محمد طارق السيد، مدرسة محمد رجب ميامي الرسمية لغات، المنتزة أول. تسنيم إبراهيم عبد العال، مدرسة مصطفى النجار الرسمية، إدارة شرق. روميساء أيمن عبد العليم، مدرسة السيدة أم سلمة تجريبي، العامرية. ملك محمد نهاد، مدرسة الإقبال بنات السرايا، المنتزة أول. ملك أحمد محمد، مدرسة الإخلاص لغات، إدارة غرب. زياد أشرف محمد، مدرسة فاطمة الزهراء، إدارة الجمرك. كاراس كيرلس جرجس، مدرسة سان فنسان دي بول، إدارة الجمرك. محمد أحمد محمد عبد الحميد، مدرسة الإقبال أبيس، المنتزة أول. كيرلس ألبرت نعيم، مجمع محرم بك الرسمية لغات، إدارة وسط. هاجر محمد السيد، مدرسة المتحدة 3، المنتزة أول.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وكان قد اعتمد اللواء “محمد الشريف” محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 86.2%، حيث أن هذه النسبة أعلى بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104,146 طالبا وطالبة، في حين حضر الامتحانات 100,257 طالبا وطالبة.