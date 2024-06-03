بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية للعام الدراسي 2023/2024. حصل 30 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية من المجموع الكلي وهو 280 درجة، محققين المركز الأول.
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الإسكندرية
- محمود حسام الدين محمود، مدرسة الألسن الخاصة، إدارة العجمي.
- صادق إبراهيم محمد عبد الغني، مدرسة بريليانس الجديدة الخاصة، المنتزة ثان.
- رحمة محمد عبد الحميد عبد اللطيف، مدرسة ميرديان الخاصة، العجمي.
- يوسف رضوان العدوي، مدرسة ابن طولون، إدارة غرب.
- عمر ثروث محمد، مدرسة بريليانس الجديدة الخاصة، المنتزة ثان.
- آسر ناجي مجاهد، مدرسة معالي الشوادفي، المنتزة أول.
- جنى خالد محمد، مدرسة فاطمة الزهراء، إدارة شرق.
- معاذ عمرو إبراهيم، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات، إدارة شرق.
- بسملة ناصر جعفر، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات، إدارة شرق.
- ريم سعد علي، مدرسة أبو يوسف الخاصة، إدارة العجمي.
- إبراهيم تامر إبراهيم، مدرسة فاطمة الزهراء، إدارة الجمرك.
- أحمد أشرف صبحي، مدرسة رولان الرسمية لغات، المنتزة أول.
- سارة محمد صابر، مدرسة الهانوفيل 2 الخاصة، إدارة العجمي.
- هاجر أحمد عبد الحميد، مدرسة بريليانس الجديدة الخاصة، المنتزة ثان.
- ملك فهد محمد، مدرسة الهانوفيل 2 الخاصة، إدارة العجمي.
- يوسف سمير عبد القادر، مدرسة علي بن أبي طالب، المنتزة أول.
- فريدة إسلام حمدي، مدرسة فاروق جويدة الرسمية لغات، المنتزة أول.
- محمود جمال محمود، مدرسة عبد الله النديم، إدارة شرق.
- يوسف السيد خليل، مدرسة علي بن أبي طالب، المنتزة أول.
- عالية هاني رشاد، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات، إدارة شرق.
- محمد طارق السيد، مدرسة محمد رجب ميامي الرسمية لغات، المنتزة أول.
- تسنيم إبراهيم عبد العال، مدرسة مصطفى النجار الرسمية، إدارة شرق.
- روميساء أيمن عبد العليم، مدرسة السيدة أم سلمة تجريبي، العامرية.
- ملك محمد نهاد، مدرسة الإقبال بنات السرايا، المنتزة أول.
- ملك أحمد محمد، مدرسة الإخلاص لغات، إدارة غرب.
- زياد أشرف محمد، مدرسة فاطمة الزهراء، إدارة الجمرك.
- كاراس كيرلس جرجس، مدرسة سان فنسان دي بول، إدارة الجمرك.
- محمد أحمد محمد عبد الحميد، مدرسة الإقبال أبيس، المنتزة أول.
- كيرلس ألبرت نعيم، مجمع محرم بك الرسمية لغات، إدارة وسط.
- هاجر محمد السيد، مدرسة المتحدة 3، المنتزة أول.
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية
وكان قد اعتمد اللواء “محمد الشريف” محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 86.2%، حيث أن هذه النسبة أعلى بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104,146 طالبا وطالبة، في حين حضر الامتحانات 100,257 طالبا وطالبة.