NOW ظهرت هنا…نتيجة الشهادة الاعدادية قنا 2024 الترم الثاني عبر natiga4dk.net/qena برقم الجلوس

هناك زيادة كبيرة في عدد الطلاب في محافظة قنا الذين يبحثون ويتساءلون عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024، فقد لاحظت وزارة التربية والتعليم هذا الاهتمام المتزايد، وقامت بإتاحة رابط رسمي على مواقع نتائج الامتحانات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة قنا للفصل الدراسي الثاني، وفي هذا المقال، سنقدم لكم التفاصيل الكاملة حول كيفية الاستعلام عن هذه النتيجة باستخدام هذا الرابط الرسمي وكما سنوفر لكم النتيجة بالاسم وبرقم الجلوس لجميع الطلاب في محافظة قنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في قنا

في محافظة قنا، تؤكد مديرية التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 وستعلن إلكترونياً قريباً بعد اعتمادها من محافظ قنا وحيث أُجريت امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو الماضي، وشارك فيها 52 ألفا و811 طالبًا وطالبة موزعين على 302 لجنة في 9 إدارات تعليمية، وأوضحت المديرية أن أعمال التصحيح قد انتهت وتجري حاليًا مراجعة درجات الطلاب، على أن يتم إعلان النتيجة خلال الأسبوع الجاري وفقًا لما أكده مسؤول بديوان المديرية وكما سيتم إتاحة النتيجة كاملة بالأوراق الرسمية داخل مدارس المرحلة الإعدادية في المحافظة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع عليها إلكترونيًا من خلال الرابط الخاص بذلك.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

مع اقتراب انتهاء العام الدراسي 2023-2024، يبحث طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة قنا عن طرق للاستعلام عن نتائج امتحاناتهم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا أو موقع “نتيجة نت”.

تحديد خيار “الخدمات التعليمية”.

النقر على خيار “نتائج الامتحانات”.

اختيار “نتيجة الشهادة الإعدادية”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وتأكيده.

النقر على زر “عرض النتيجة”.

من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإتاحة رابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية على المواقع الرسمية لنتائج الامتحانات وستظهر النتيجة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والاعتماد من قبل الوزارة.