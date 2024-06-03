“نتيجة نت” ظهرت الان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة سوهاج 2024 الترم الثاني

في ظل الأجواء المحيطة بنهاية العام الدراسي وانتظار نتائج الشهادة الإعدادية، يشهد البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج تزايدًا كبيرًا بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر موعد إعلان النتائج ومعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي خلال الفصل الدراسي الثاني، وسوف نستعرض في هذا المقال موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج للعام الدراسي 2024، إلى جانب رابط الإطلاع على النتيجة مباشرةً.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سوهاج

بحسب المصادر المطلعة في محافظة سوهاج، فقد انتهت أعمال التصحيح والمراجعة لنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبيل نهاية العام الحال. وأشارت المصادر إلى أن محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، من المحتمل أن يعتمد النتيجة يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2024، وفي حال اعتماد النتيجة اليوم، سيتم الإعلان عنها عبر موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض من قبل المحافظة، حيث سيتم نشر النتيجة بالاسم وأرقام الجلوس للطلاب وفي حال عدم اعتماد النتيجة اليوم، فمن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام الثلاثة التالية الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024

بمجرد أن يعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن النتائج عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة سوهاج على الرابط sohag.gov.eg. أو الدخول الي موقع نتيجة نت من الصفحة الرئيسية، انتقل إلى قسم “الخدمات التعليمية” .من هناك، ستجد خيار “نتائج الطلاب”، اضغط عليه. في الصفحة التالية، حدد “نتيجة الشهادة الإعدادية 2024”. أدخل الاسم الرباعي للطالب وكذلك رقم جلوسه. انقر على “عرض النتيجة” للحصول على نتيجة امتحان الطالب.

وبهذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بك أو بأي طالب آخر في محافظة سوهاج للعام الدراسي 2024 الترم الثاني