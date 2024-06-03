وزارة الإسكان تعلنها.. موعد نزول الدعم السكني لشهر يونيو 2024 وشروط الاستحقاق

يبحث العديد من المواطنين في السعودية عن موعد صرف الدعم السكني لشهر يونيو 2024 وشروط الاستحقاق عبر برنامج الدعم السكني الذي يساعد المواطنين في المملكة على تأمين حياة كريمة من خلال توفير مسكن مناسب وتلبية احتياجات الأسرة.

وكانت قد انتشرت شائعات مؤخراً حول تأخير موعد صرف الدعم السكني لشهر يونيو 2024، ولكن أكدت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أن الدعم السكني لشهر يونيو 2024 سيتم صرفه يوم الإثنين الموافق 24 يونيو، كما أوضحت الوزارة أنه في حال حدوث أي تغييرات في موعد الصرف، سيتم الإعلان عن ذلك مسبقاً، مع مراعاة الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع.

شروط استحقاق الدعم السكني لعام 1445هـ

وحددت وزارة الإسكان شروط الاستحقاق للدعم السكني لعام 1445 هـ، وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم للدعم حاملاً للجنسية السعودية. أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية. ألا يكون المتقدم مشتركا في أي برامج دعم أخرى. مرور سنتين على الأقل في حالة الطلاق مع تقديم وثيقة الطلاق. ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما. ألا يكون اسم المتقدم مسجلا في وحدة سكنية. وبالنسبة للأرملة، تقديم وثيقة وفاة الزوج.

طريقة التسجيل في الدعم السكني 1445هـ

للتسجيل في برنامج الدعم السكني لعام 1445 هـ، اتبع الخطوات التالية: