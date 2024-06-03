“من هنا” .. طريقة التسجيل فى سكنات عدل 3 الجزائر 2024 وأهم الشروط

يعد برنامج سكنات عدل 3 جزءا من سلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى توفير السكن المدعوم وتحسين مستوى المعيشة للشعب الجزائري، حيث أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن تفاصيل التسجيل في المرحلة الثالثة من البرنامج، مؤكدة التزام الحكومة بخدمة المواطنين ودعمهم بشكل مستمر، ويمكن للمواطنين الجزائريين الذين يستوفون الشروط التقديم للجولة الثالثة من البرنامج، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال توفير خيارات سكنية تناسب مختلف الشرائح المستحقة في المجتمع.

موعد بدء الاكتتاب في سكنات عدل 3 الجزائر

أعلن وزير السكن والعمران في الجزائر، السيد طارق بلعريبي، أن برنامج “سكنات عدل 3” سيبدأ في الاكتتاب ابتداء من الخامس من يوليو 2024، وأضاف الوزير أن عملية التسجيل ستتم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل الجزائرية، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات وتقديم الطلبات.

ما هي خطوات التسجيل فى سكنات عدل 3

صرحت وزارة الإسكان الجزائرية بفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع “سكنات عدل 3″، حيث يتم التسجيل عبر البوابة الالكترونية لوكالة عدل، ويمكن للمتقدمين إتباع الإرشادات الآتية: