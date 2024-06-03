لا تفوت هذه الفرصة! إليك كل ما تحتاج معرفته عن فتح الاكتتاب في برنامج عدل 3!

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية عن فتح الاكتتاب في برنامج عدل 3 في 5 يوليو المقبل، وعليه فقد أكد الرئيس أنه من المقرر إطلاق 2000 مسكن ريفي إضافي إلى ال 4000 مسكن المبرمج، كما أضاف أن المناطق الجبلية سيتم منح إعانة لهم قيمتها 100 مليون، ومن هذا المنطلق ينتظر المواطن الجزائري المزيد من المعلومات حول برنامج عدل وهو ما نوضحه لكم خلال تقريرنا الحالي.

فتح الاكتتاب في برنامج عدل 3

أفصحت السلطات الجزائرية أنه من الضروري موافقة جميع الشروط لدى المتقدم حتى يتمكن من التسجيل بنجاح في البرنامج، حيث تعمل الحكومة جاهدة على توفير حياة كريمة وتحسين المستوى المعيشي لدى للمواطنين:

أيضًا تجدر الإشارة إلى أن التقديم في البرنامج سيتم من خلال منصة وكالة عدل الرسمية على الإنترنت من هنا.

بعد ذلك يبدأ المتقدم في تعبئة نموذج الطلب من خلال إضافة جميع بياناته الشخصية.

كما يتعين عليه إرفاق ورفع كافة المستندات الثبوتية ومن ثم الضغط على خيار تقديم.

شروط التسجيل في عدل 3

يتأهب المواطنين في الجزائر لبدء التسجيل في برنامج عدل 3 فور فتح الباب للتقديم، لذلك حتى يتمكن المواطن من التقديم عليه أولًا التحقق من الشروط التي وضعتها الحكومة ومدى استيفائه لها، والتي جاءت على النحو التالي: