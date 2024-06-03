تظلمات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤: حقك في مراجعة النتيجة!

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب يمكنهم تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤، وذلك بعد إعلان النتائج الخاصة بالمرحلة الأخيرة، مع العلم أن نسبة النجاح داخل جميع المحافظات قد تجاوزت الـ 87%، كما أن مديرية التربية والتعليم قد أوضحت للطلاب الإجراءات التي يتم اتباعها حتى يتمكنوا من تقديم التظلمات، وذلك في حالة كانوا يعتقدون أنه هناك خطأ ما في الدرجات المُعطاة لهم، وسوف نوضح جميع المعلومات التي بشأنها مساعدة الطلاب في تقديم تظلماتهم بشكل ناجح خلال مقالنا.

تظلمات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤

قامت الإدارة التعليمية بتوفير الخطوات التي يحتاجها الطالب حتى يقدم تظلمات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ الخاصة به، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

أولًا ينبغي على ولي أمر الطالب أو الطالب نفسه أن يتوجه لمدير عام الإدارة التعليمية التي تكون مدرسة الطالب تابعة لها.

بعدها يحدد الطالب جميع المواد الذي يريد تقديم تظلم بها.

ثم يقوم بتسديد رسوم التظلم الذي قامت الوزارة بتحديده، وذلك استنادًا للفاكس الذي صدر عن الديوان الخاص بوزارة التربية والتعليم.

كذلك بعد دفع الرسوم يجب على الطالب التوجه إلى اللجنة الخاصة بالنظام والمراقبة الذي يكون تابع إلى الإدارة التعليمية، وذلك كي يحصل على إيصال يفيد أنه قد سدد الرسوم بنجاح.

بعد ذلك يتم تحديد موعد حتى يتم مراجعة أوراق الامتحانات الخاصة بالطالب في النواد الذي قام بتقديم التظلم بها.

والجدير بالذكر أنه بعد أن تنتهي فترة تقديم التظلمات سوف تبدأ اللجنة المختصة في مراجعة كافة تعليقات ولي الأمر أو الطالب، وأيضًا النظر في التظلم بشكل دقيق، وبعدها تقوم بالإعلان عن النتائج النهائية.

وأخيرًا في حالة ثبوت أن الطالب يستحق درجات إضافية يتم استرداد جميع الرسوم التي تم دفعها بشكل كامل.

مقدار رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب دفع رسوم قدرها 35 جنيه لكل مادة يريد الطالب في تقديم التظلم بها، مع العلم أنه يمكن استرداد كامل المبلغ في حالة كان التظلم صحيح وهناك درجات لم تحسب له خلال التصحيح.