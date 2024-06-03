ضحك ومرح 24 ساعة” تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry نزلها تابع أفضل كرتون عالمي

قناة توم وجيري الشهيرة واحدة من أبرز قنوات الأطفال والتي تُعد ضمن أوائل القنوات الفضائية الكرتونية التي تقدم محتويات مسلية للأطفال كما أنها من أوائل القنوات وأكثرها مشاهدة من جميع دول العالم، لذلك تقوم القناة بتغيير التردد الخاص بها لتحديث وتطوير برامجها بشكل كبير، وأيضاً لإضافة الكثير من الأفكار التي تجعل المشاهد لا يمل من مشاهدة القناة طوال اليوم، كما أنها تقدم برامج مفيدة أيضاً للأطفال في مختلف المراحل العمرية لهم.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

يمكن تنزيل قناة توم وجيري بجودة عالية من خلال القمر الصناعي نايل سات لمتابعة البرامج الكرتونية دون تشويش وكذلك على مدار ال24 ساعة وذلك من خلال التردد الجديد للقناة وهو كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

جودة المشاهدة: SD.

التشفير: مجاني.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة توم وجيري عبر عرب سات

بينما يمكن ضبط القناة على التردد الجديد من خلال القمر الصناعي عرب سات المفضل لدى الكثير من الأشخاص والذي يتميز ببث إشارة قوى لتجربة مشاهدة ممتعة للبراعم، ليأتي التردد الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات ضبط التردد

تتميز قناة توم وجيري بالكثير من الخصائص والمميزات والتي من أهمها أنها لا تقوم بعرض إعلانات كثيرة أثناء تقديم المحتويات وذلك لعدم إزعاج الطفل أثناء مشاهدة المحتوى المحبب له، وكذلك تقديم المحتويات طوال اليوم دون انقطاع، وأيضاً تقدم محتويات مسلية وهادفة، كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة القناة عن طريق ضبط القناة بالتردد الجديد في الخطوات التالية: