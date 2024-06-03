الأوراق المطلوبة للسفر عبر شركة سابتكو وكم أسعار التذاكر 2024؟

بعد أن تم تغير أسعار التذاكر أصبح هناك تساؤل من قبل العديد من المواطنين في المملكة عن سابتكو أسعار تذاكر النقل الجماعي الجديدة، حيث أن شركة سابتكو خيارًا جيدًا لك، كما أنها تعتبر سابتكو من أفضل الشركات في مجال النقل العام والبري بين مدن المملكة، وتوفر لعملائها العديد من العروض والخصومات على تذاكر السفر، ودعونا من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على سابتكو أسعار تذاكر النقل الجماعي الجديدة.

أسعار تذاكر النقل الجماعي سابتكو الجديدة

سابتكو أسعار تذاكر النقل الجماعي الجديدة، والتي تختلف باختلاف عدة عوامل منها مكان الانطلاق والوصول، ونوع النقل، والموسم السياحي، ونظرًا لأهمية الحج والعمرة في السعودية، فإن حجاج بيت الله الحرام لا يدفعون أي رسوم على وسائل النقل الجماعي، وتتمثل أسعار التذاكر فيما يلي:

سعر تذكرة الرياض إلى المدينة المنورة يبلغ حوالي 213 ريال سعودي.

كما أن السعر من الدمام إلى الرياض يتراوح بين 133 و 300 ريال سعودي.

بالإضافة إلى أن السعر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يبلغ حوالي 66 ريال سعودي.

من تبوك إلى المدينة المنورة تبلغ التذكرة حوالي 163 ريال سعودي.

كما يتراوح سعرها من نجران إلى المدينة المنورة بين 285 و 375 ريال سعودي.

من مكة المكرمة إلى الرياض يتراوح بين 650 و 1200 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للسفر عبر سابتكو

تعتبر شركة سابتكو أشهر شركات السياحة في السعودية، حيث تقدم كافة الراحلات التي تصل المواطنين والمقيمين الي كافة أرجاء المملكة، فقد يتطلب للسفر بعض الأوراق التي يلزم تواجدها مع المسافر والتتي تتلخص علي النحو الأتي: