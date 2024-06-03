لينك منصة مظلتي pdf تحميل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق الوجبة الاخيرة القادمة

تعمل الحكومة العراقية على تقديم الدعم والمساندة للفئات المحتاجة في كافة أنحاء البلاد، لذلك قامت بتوفير برامج الدعم المالي والمعنوي التي تساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة، ويعد الرعاية الاجتماعية واحدًا من أبرز برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة، حيث يقدم هذا البرنامج معاشات شهرية للمواطنين المحتاجين لأجل أن يتمكنوا من مواجهة أعباء الحياة وتأمين مصاريف المعيشة التي أصبحت مكلفة جدًا في ظل غلاء الأسعار، وازدادت مؤخرًا عمليات البحث عن موعد الإعلان عن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وعن طريقة الاستعلام عنها، وهذا ما سنتحدث عنه في مقالنا لهذا اليوم.

لينك تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك العديد من المستفيدين العراقيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر موعد ظهور قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والجدير بالذكر أن هذه القوائم لم تظهر بعد، ولكن يمكن للمواطنين الاستعلام عنها بطريقة إلكترونية بسيطة، وسوف نقدم لكم في السطور القادمة خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الدفعة الأخيرة، وهي كالآتي:

يقوم المستفيد بدايةً بالتوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

وبعد الدخول إلى المنصة لا بد من الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك يجب تحديد رقم الوجبة الذي يود المستفيد الاستعلام عنها.

ثم يبدأ بكتابة بياناته الشخصية بشكل صحيح.

بعد ذلك يجب النقر على زر “استعلام”.

الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية