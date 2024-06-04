بالاسم حالًا .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان 2024 “مبروك النجاح لجميع الطلاب

كثير من الطلبة والطالبات يريدون أن يقوموا بالتعرف على النتيجة التي تتعلق بهم فهذا هو الوقت الذي من المفترض أن تظهر فيه نتيجتهم للصف الثالث الاعدادي، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بالإشارة إلى أنه من الممكن أن يحسب الطالب على النتيجة الخاصه به بصورة الكترونية بغير أن يقوم بالتوجه لمقر المدرسة، وفيما يلي سوف نتعرف سويا على طريقة الاستعلام كما بينتها الوزارة لينك الاستعلام كذلك.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان

بينت وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان أن نتيجة الشهادة الإعدادية في تلك المحافظة ستظهر قريبا فهي أوشكت على الظهور وعلى كل الطلاب أن يترقبوا إلى أن تظهر فسوف يتم اعتمادها قريبا فحتى هذا الوقت الحالي يتم الإسراع في عملية المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات، ويمكن الطلاب ان يتعرفوا على النتيجة بواسطة الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

كيفية استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي

في هذا الوقت الحالي بإمكان جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسوان أن يطلعوا على النتيجة الخاصة بهم بصورة إلكترونية من دون الحاجة إلى أن يقوموا بالذهاب للمدرسة الخاصة بهم، فبواسطة رقم جلوس كل طالب وطالبة، وهذا عقب الولوج للموقع المخصص للاستعلام عن النتيجة الذي أرفقته وزارة التربية والتعليم من هنا، فهذا الرابط يمكن الاطلاع من خلاله على النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي في كل المحافظات المختلفة المصرية، وهذا قد جاء حرصًا من الوزارة على توفير كل خدمات التعليم لكل الطلاب تسهيلًا عليهم وتوفيرًا للوقت والجهد.