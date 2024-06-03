سعر صك الأضحية في المملكة العربية السعودية وطريقة الشراء 1445 – 2024

mo saeed تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
سعر صك الأضحية في المملكة العربية السعودية وطريقة الشراء 1445 – 2024
سعر صك الأضحية

بدأ البحث عن سعر صك الأضحية في السعودية من قبل المواطنين والحجاج في المملكة، حيث بدأ الحجاج بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية وذلك لأداء فريضة الحج لعام 1445 هـ، حيث أن الحج هو أحد أركان الإسلام، حيث يتطلب إتمام الحج القيام بالعديد من المناسك، منها الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات ويوم النحر حيث يتم تقديم الأضاحي.

سعر صك الأضحية في الرياض 1445

تختلف أسعار الأضاحي بناءً على نوع الأضحية ووزنها، وقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة. فيما يلي جدول يوضح الأسعار:

نوع الأضحيةالسعر (بالريال السعودي)
الإبلمن 4450 إلى 6000 ريال
العجول الألمانيةمن 4000 إلى 5500 ريال
الحمل الكبيرمن 1400 إلى 2000 ريال
الضأن الروماني1800 ريال
اللامب السواكني1150 ريال
الخروف النعيميمن 1490 إلى 1600 ريال
الخروف المتوسطمن 1400 إلى 1600 ريال
الخروف البربري720 ريال
الحمل الصغير1200 ريال

سعر صك الأضحية في الحج 1445

يتم النحر مع شروق الشمس في أول أيام عيد الأضحى المبارك ويستمر حتى غروب الشمس في اليوم الرابع من العيد، حيث تسمى هذه الفترة “أيام التشريق”، ويقدم بنك الراجحي عروضا خاصة لصك الأضحية:

  • صك الأضحية البلدي بسعر 8500 ريال سعودي.
  • الأضاحي المستوردة بسعر 6000 ريال سعودي.

طريقة شراء صك الأضحية في العيد 1445

توجد العديد من المؤسسات في الرياض والتي تقدم أسعارا مناسبة للأضاحي للحجاج، حيث يمكنك زيارة أقرب مؤسسة إليك لشراء الأضحية، كما أن هناك شركات خاصة تقدم خدمات بيع الأضاحي والقيام بعملية الذبح والتوزيع.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
mo saeed

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
خطوات عمل الحنيذ السعودي في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة 2024
إنضم لقناتنا على تيليجرام