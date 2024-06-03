سعر صك الأضحية في المملكة العربية السعودية وطريقة الشراء 1445 – 2024

بدأ البحث عن سعر صك الأضحية في السعودية من قبل المواطنين والحجاج في المملكة، حيث بدأ الحجاج بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية وذلك لأداء فريضة الحج لعام 1445 هـ، حيث أن الحج هو أحد أركان الإسلام، حيث يتطلب إتمام الحج القيام بالعديد من المناسك، منها الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات ويوم النحر حيث يتم تقديم الأضاحي.

سعر صك الأضحية في الرياض 1445

تختلف أسعار الأضاحي بناءً على نوع الأضحية ووزنها، وقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة. فيما يلي جدول يوضح الأسعار:

نوع الأضحية السعر (بالريال السعودي) الإبل من 4450 إلى 6000 ريال العجول الألمانية من 4000 إلى 5500 ريال الحمل الكبير من 1400 إلى 2000 ريال الضأن الروماني 1800 ريال اللامب السواكني 1150 ريال الخروف النعيمي من 1490 إلى 1600 ريال الخروف المتوسط من 1400 إلى 1600 ريال الخروف البربري 720 ريال الحمل الصغير 1200 ريال

سعر صك الأضحية في الحج 1445

يتم النحر مع شروق الشمس في أول أيام عيد الأضحى المبارك ويستمر حتى غروب الشمس في اليوم الرابع من العيد، حيث تسمى هذه الفترة “أيام التشريق”، ويقدم بنك الراجحي عروضا خاصة لصك الأضحية:

صك الأضحية البلدي بسعر 8500 ريال سعودي.

الأضاحي المستوردة بسعر 6000 ريال سعودي.

طريقة شراء صك الأضحية في العيد 1445

توجد العديد من المؤسسات في الرياض والتي تقدم أسعارا مناسبة للأضاحي للحجاج، حيث يمكنك زيارة أقرب مؤسسة إليك لشراء الأضحية، كما أن هناك شركات خاصة تقدم خدمات بيع الأضاحي والقيام بعملية الذبح والتوزيع.