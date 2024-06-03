الوجبة الاخيرة.. استعلم الآن برابط مباشر عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة مظلتي

ازدهرت دور الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، حيث أصبحت محورًا أساسيًا لتقديم الدعم والمساعدة للأفراد والمجتمعات المحتاجة، تأتي مبادرة الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بهدف تقديم الدعم للفئات الأشد احتياجا في المجتمع، وتعزيز دور الحكومة في اهتمامها بالفئات الأشد احتياجا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

تعد الرعاية الاجتماعية في العراق من البرامج الرئيسية التي تهدف إلى دعم الأفراد والأسر ذات الاحتياجات، ومن أجل ضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، تم وضع شروط محددة يجب أن تستوفيها المتقدمين للاستفادة من هذه البرامج، والتي تشتمل على التالي:

عمر الرجال بدءًا من 18 عامًا وليس أكثر من 60 عامًا

أما الإناث يتراوح عمرهن بين 15 إلى 55 عامًا فقط.

الدخل شهري لا يتجاوز الحد المسموح.

يحب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

الأسرة تتكون من لا يقل عن أربعة أفراد

هذه الشروط تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة له، بحيث تكون المساعدة موجهة ومحددة لأولئك الذين يستحقونها. تأكيدًا على شفافية العمل وضمان توجيه الموارد بكفاءة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

تختص الرعاية الاجتماعي بعض الفئات لتوجيه دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لهم، فمن هذه الفئات التالي:

الأرامل وأبناؤها اللاتي فقدن أزوجهن وتركهن بدون مصدر دخل. النساء المطلقات اللاتي ليس لديهن مصدر دخل ولا عائلة تعولهن. الأسر ذات الدخل المحدود والأشخاص برواتب منخفضة والعاطلين عن العمل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

إذا كنت ترغب في الحصول على قائمة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة في العراق وفي جميع محافظاتها، يمكنك اتباع الإجراءات التالية:

الدخول منصة مظلتي الرسمية. بعد ذلك، تسجيل الدخول من خلال إدخال رمز التحقق. تحديد برنامج الرعاية الاجتماعية، بعد اختيار نظام الحماية المدنية تحديد الوجبة والمحافظة التي يسكن فيها المستفيد. إدخال جميع البيانات الشخصية للمستفيد. الضغط على أيقونة “بحث”.

يتم عرض جميع التقارير الخاصة بالوجبة في جميع محافظات العراق بصيغة PDF ويمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة