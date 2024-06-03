مواصفات سيارة جيلي أوكافانجو الجديدة بمزايا متطورة وعصرية

من أبرز السيارات الحديثة في أسواق المملكة العربية السعودية وهي سيارة جيلي اوكافانجو الجديدة، حيث أن هذه السيارة عائلية صينية المنشأ، تضم أعلى المواصفات التي يمكن أن تجدها في أي سيارة حديثة، في الأسواق العالمية الأخرى يطلق على اسم هذه السيارة جيلي هاو يو فئة كروس أوفر SUV وتأتي بشكل متوسط الحجم، لذا دعونا نتعرف من خلال موضوعنا اليوم على سعر سيارة جيلي اوكافانجو الجديدة في المملكة، والمواصفات التي تحتوي عليها السيارة.
مواصفات سيارة جيلي أوكافانجو
بعد أن تعرفنا من خلال الفقرة السابقة عن أسعار سيارة جيلي اوكافانجو الجديدة في المملكة العربية السعودية وبعض الدول، سوف نستكمل حديثنا من خلال هذه الفقرة عن مواصفات سيارة جيلي أوكافانجو، حيث أنها من السيارات المميزة والمتطورة بشكل كبير، وتأتي مواصفاتها فيما يلي:
- جميع سيارات جيلي أوكافانجو المتوفرة في السوق تدعم محرك 3 سلندر بسعة 1,5 لتر تيربو، كما أن المحرك تم تطويره بالتعاون مع شركة فولفو السويدية، بالإضافة إلى تزويد الشركة لها بمحرك كهربائي 48V وعندما يجتمع الاثنين ينتج عنهما قوة 187 حصان و 300 نيوتن متر وذلك من عزم الدوران.
- من مواصفات السيارة الرائعة أنها تعمل بنظام سحب أمامي للعجلات.
- كما أن سرعة السيارة القصوى تبلغ حوالي 190 كم/س.
- وزن السيارة يبلغ نحو 1,610كيلوغرام وصولاً إلى 1,659 كيلوغرام.
- يبلغ حجم خزان الوقود في هذه السيارة حوالي 60 لتر ، كما أن معدل صرفية البترول فيها يصل إلى نحو 6,6 لتر من البنزين لقطع مسافة تصل إلى نحو 100 كم.
- يصل طول السيارة إلى حوالي 4,835 ملم .
- كما أن تمتلك عرض يبلغ حوالي 1,900 ملم.
- ارتفاع 1,780 ملم.
- القاعدة الخاصة بالعجلات طولها يبلغ حوالي 2,815 ملم .
- بالإضافة إلى أن حجم صندوق التخزين الخلفي يبلغ قدره إلى حوالي 257 لتر، كما عند طي المقاعد يصل إلى نحو 2,050 لتر.