مواصفات سيارة شفروليه سيلفرادو HD ZR2 2024 الحديثة المتطورة

تعتبر سيارة شفروليه سيلفرادو HD ZR2 2024 من أحدث الشاحنات الثقيلة التي تقدمها العلامة الأمريكية، وهي مصممة خصيصًا للتغلب على أصعب التحديات والتضاريس، كما أنها تجمع بين القوة والأناقة والراحة والأمان، لذلك هذه السيارة خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن شاحنة عملية وموثوقة وممتعة للقيادة، وفي هذا المقال سنلقي نظرة على مميزات سيارة شفروليه سيلفرادو HD ZR2 2024 وسعرها في السعودية.
سيارة شفروليه سيلفرادو HD ZR2 2024
تعد سيارة شفروليه سيلفرادو HD ZR2 2024 من السيارات الحديثة المتطورة، حيث أنها حققت نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها، ويرجع ذلك للمزايا والمواصفات العديدة التي تتمتع بها هذه السيارة، حيث أنها مصممة خصيصًا للتغلب على الطرق الوعرة والظروف الجوية، وتتمثل المواصفات فيما يلي:
- تتميز شيفروليه سيلفرادو HD ZR2 2024 بتصميم خارجي جريء وعصري، مع مصد أمامي فولاذي وشبكة أمامية فريدة ومصابيح LED وعجلات سبيكة مزدوجة اللون بقياس 18 بوصة.
- كما تحتوي الشاحنة على لوحات انزلاقية ومكابح إلكترونية خلفية وفتحة سقف متحركة ودخول ذكي ومرايا جانبية قابلة للطي تلقائيًا.
- تبلغ أبعاد الشاحنة 6096 × 2032 × 1976 ملم (الطول × العرض × الارتفاع)، مع قاعدة عجلات تبلغ 3886 ملم ومساحة تخزين تبلغ 1788 لترًا.
- توفر شيفروليه سيلفرادو HD ZR2 2024 تجربة قيادة ممتعة وآمنة، بفضل مجموعة من الميزات والتقنيات الذكية.
- تشمل هذه الميزات نظام صوتي متعدد الوسائط بشاشة لمسية بقياس 13.4 بوصة ومتوافق مع Apple CarPlay و Android Auto، ونظام تكييف هواء رقمي ثنائي المنطقة، وشاحن لاسلكي ، وتنجيد من الجلد الأسود والرمادي.
- بالإضافة إلى نظام تحذير ضغط الإطارات، ولوحة عدادات رقمية. كما تحتوي الشاحنة على ستة وسائد هوائية ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) ونظام توزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD) ونظام مساعدة الفرملة (BA) ونظام التحكم في ثبات السيارة (VSC) ونظام منع السرقة.