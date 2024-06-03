وشك هينور وتحت عينك هيبقى أبيض.. طريقة عمل ماسك تفتيح تحت العين باستخدام أكياس الشاي البارد

ماسك تفتيح تحت العين باستخدام أكياس الشاي البارد يستعمله جميع النساء حتى يستطيعون التخلص من الهالات السوداء الموجودة تحت العين والانتفاخات الناتجة عن قلة النوم أو التوتر أو بعض العوامل الوراثية أو سوء التغذية وهو من المكونات البسيطة التي تستطيع حل هذه المشكلة، كما أنه يمكن تنفيذه في المنزل بكل سهولة وخالي من أي مواد كيميائية قد تسبب أي تهيج في البشرة.

ماسك أكياس الشاي البارد لتفتيح العين

من الماسكات الفعالة لإزالة الهالات السوداء تحت العينين ولكن ينصح باستخدام بعض الكريمات المرطبة بعد إزالة الأكياس حتى تمنع هذه المنطقة من الجفاف، كما يفضل الحصول على قسط كافي من النوم والراحة يساعد في تقليل الانتفاخات والهالات السوداء مع شرب كميات كبيرة من الماء حتى تستطيعين الحفاظ على مظهر بشرتك جذاب ومع الاستخدام المستمر للماسك ستلاحظين تقليل الهالات السوداء والانتفاخات، وذلك في تعزيز مظهر بشرتك.

طريقة تحضير أكياس الشاي لتفتيح تحت العين

يغلى الشاي جيدًا وتضع فيه الأكياس ثم تترك هذه الأكياس لتبرد ويمكن وضع الأكياس المستعملة في الثلاجة لمدة نصف ساعة، وذلك للتقليل من الانتفاخات وإعطاء إحساس بالانتعاش ثم توضع هذه الأكياس لمدة ثلث ساعة مع غلق العين عدم دخول الشاي بها وبعد انتهاء الوقت المحدد تقوم بإزالة الأكياس مع شطف الوجه بماء بارد وتستطيع تكرار هذه العملية مرة كل يوم.

فوائد أكيس الشاي البارد للعين

يستطيع تفتيح البشرة مع استمرار عمله مرة يوميًا، وذلك لأن الشاي به مضادات أكسدة قوية تعزز صحة الجلد ويحتوي الشاي على مادة الكافيين التي تقلل الانتفاخات والهالات السوداء فهي تحسن الدورة الدموية وتقلل من احتباس السوائل.