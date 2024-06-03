كيف يمكنني التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024 وخطوات الاستعلام عن المعاش

تكافل وكرامة وهو عبارة عن برنامج دعم مالي تقدمه الحكومة المصرية لدعم الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى دعم الأفراد ذوي الإعاقة وكبار السن الغير قادرين على أداء العمل ووضعت له بعض الخطوات والشروط اللازمة للحصول عليه وحددت المواعيد المخصصة لصرف مع زيادة نسبته مع المعاشات، ومن خلال موضوعنا اليوم سوف نقدم لكم طريقة التسجيل في البرنامج وخطوات الاستعلام عن المعاش.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

هناك بعض الخطوات اللازم اتباعها وتستطيع التسجيل في برنامج تكافل وكرامة وهي:

الذهاب للوحدة الاجتماعية التابع لها محل سكنك.

إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للأشخاص الزائد عمرهم عن 18 سنة.

إحضار صورة من قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

شهادات ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

بطاقة التموين الإلكترونية ومكتوب عليها اسم مكتب التموين.

قيد الطلاب للأبناء أقل من 18 سنه وقيد مقيدين بالجامعة.

إذا تواجد مرض مزمن أو إعاقة يجب وجود كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية المتخصصة.

صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

صورة من إقرار الوصايا للأطفال أيتام.

في حالة سجن الأب أو الأم يجب إحضار صوره شهاده السجن.

طريقة الاستعلام عن المعاش

حتى تستطيع الاستعلام عن المعاش يجب اتباع الطريقة التالية:

الدخول على الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .

كتابة اسم صاحب المعاش.

إدخال كلمه المرور الخاصة به.

اختيار سجل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

هناك عدة شروط يجب أن تتواجد في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على معاش تكافل وكرامة فيجب ألا يعمل بالحكومة أو إحدى القطاعات العامة أو أي قطاع خاص ويكون مؤمن عليه، وأن يكون لدى الأسرة المقدمة بالمعاش أبناء حتى سن 18 سنة ويكون بالمراحل التعليمية المختلفة مع تقديم كافة المستندات اللازمة لإثبات ذلك من صور بطاقات الرقم القومي أو شهادة ميلاد كمبيوتر.