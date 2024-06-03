استغل الفرصة وقدم الآن.. خطوات التقديم على سيارة المعاقين 2024 والشروط المطلوبة

ما هي خطوات التقديم على سيارة معاقين؟ يسأل جميع المعاقين عن هذه الخطوات حتى يستمتعون بالحصول على سيارة تمكنهم من التنقل وخاصة إذا كانت الإعاقة في القدم، ولذلك أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدة شروط يجب أن تكون متوفرة للحصول على سيارات المعاقين وتعتبر هي واحدة من الخدمات المقدمة لهذه الفئة حرصًا من الحكومة على توفير حياة كريمة لهم.

خطوات التقديم للحصول على سيارة معاقين

فيما يلي سنوضح لكم الخطوات اللازمة للحصول على سيارة معاقين وفقًا للأحكام الأخيرة الخاصة لعام 2024 وهي:

الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان .

كتابة الرقم القومي صحيح.

إدخال رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

يجب تحديد الحالة الاجتماعية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة من عنوان ووظيفة بدقة.

يجب تحديد نوع الإعاقة هل هي إعاقة سمعية أو حركية أو ذهنية أو بصرية.

اختيار مكان الكشف الطبي ويكون في المجلس الطبي بالاسكندريه أو من خلال الادارة العامة للمجالس الطبية أو في سوهاج.

حجز الموعد المحدد ليتم إجراء الكشف الطبي به.

يجب أخذ نسخة مطبوعة من بيانات المتقدم والموعد الذي تم تحديده لحجز الكشف الطبي به.

شروط الحصول على سيارة المعاقين

هناك عدة شروط وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي يجب أن تتوفر في صاحب الإعاقة حتى يتم قبول طلبه للحصول على سيارة ومن هذه الشروط: