«بسرعة اعرف جبت كام؟» لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 مركز دمنهور عبر بوابة التعليم الأساسي

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 منذ قليل، وجاري العمل على رفعها عبر موقع نتيجة نت الآن، وبلغت نسبة نجاح هذا العام 82.5%، كما قامت اليوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، حيث بلغت نسبة النجاح فيها 78.85%، في حين تجاوزت نسبة نجاح الإعدادية للصم والبكم 90%، ومن جانبه فلقد أكد المصدر أن أعمال التصحيح والمراجعة تم إجراؤها بكل دقة وحرص.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة مركز دمنهور أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 قد تم رفعها على بوابة التعليم الأساسي التابعة للوزارة من لحظات، فمن خلال رقم الجلوس والاسم سيتمكن الطالب من الإطلاع على درجاته، وذلك بعد أن تم اعتمادها رسمياً، كما أكد على أن تصحيح إجابات الطلاب تم تمحيصها وتدقيقها بشكل دقيق، وذلك حرصاً على مستقبل الأبناء، ومن ناحية أخرى فلقد بلغ عدد الإدارات التعليمية التي تضمها محافظة البحيرة نحو 18 إدارة تعليمية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 محافظة البحيرة

أتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة مركز دمنهور عبر شبكة الإنترنت بكل سهولة، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على الطلاب وآبائهم، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في العناصر التالية: