قرارات الحكومة المصرية بشأن زيادة سعر رغيف العيش ومفاجأة كبيرة في سعر الرغيف

يتحدث الجميع اليوم عن الزيادة الجديد في سعر رغيف العيش وهو من القضايا المهمة في مصر لأن هناك شريحة كبيرة من السكان تعتمد على العيش المدعم كغذاء أساسي لها ومع زيادة قيم جميع السلع في مصر يتساءل الجميع اليوم عن زيادة سعر رغيف العيش وتسعى الحكومة إلى ذلك لتستطيع تخفيف الأعباء المالية على الدولة وأن سعر رغيف العيش في مصر يعتبر ثابت منذ 30 سنة تقريبًا.

زيادة سعر رغيف العيش

بعد دعم الحكومة لرغيف العيش لفترة طويلة جدًا لتستطيع تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل قررت الحكومة زيادة سعر رغيف العيش ليحصل إلى 20 قرش بدلًا من 5 قروش، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة وتكمن هذه الزيادة نتيجة زيادة الأسعار العالمية وخاصة أسعار القمح وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وجميع المواد الخام أدى إلى زيادة في سعر رغيف العيش.

تصريحات رئيس الوزراء بخصوص رغيف العيش

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن سعر رغيف العيش ثابت منذ فترة طويلة وفي خلال هذه الفترة تضاعفت الأسعار العديد من المرات فأصبح تكلفة رغيف العيش على الدولة 1.25 بينما تبيعه الدولة اليوم بسعر 5 قروش وأكد أن الدعم السنوي للخبز بلغ 120 مليار وتدرس الحكومة الآن أن تنفذ هذا الدعم إلى الأسر المستحقة وأنه يحاول الآن تعديله فقط وأكد أن الدعم سيرتبط بالأسعار العالمية.

أسباب زيادة سعر رغيف العيش

هناك العديد من الأسباب التي تسببت في ارتفاع سعر رغيف العيش وهي: