“استعلم حالاً وأنت في مكانك” خطوات بسيطة للاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024!

يمكن التعرف على الغرامات الخاصة بالمرور من خلال رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني، وقد أطلقت مديرية المرور العامة في العراق خدمة مميزة للاستعلام عن الغرامات المرورية إلكترونيًا، وذلك ضمن إطار الخطة التي وضعتها الدولة للتوجه نحو التحول الرقمي داخل جميع المؤسسات والجهات الحكومية، حيث تهدف الدولة على توفير الجهد والوقت على المواطنين من خلال تحويل كافة خدماتها للشكل الإلكتروني، وسوف نوضح جميع المعلومات الخاصة بهذا الرابط خلال مقالنا.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني

يمكن لملاك السيارات استخدام رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني، وتنفيذ بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها سوف يتمكنون من معرفة قيمة الغرامة المالية التي تقع على مركبتهم، وسوف نوضح تلك الخطوات فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى منصة أور.

بعدها يجب عمل تسجيل دخول باستخدام كلمة المرور ورقم الهوية.

ثم قم بالنقر على علامة تبويب استعلام جديد.

بعدها اكتب رقم المركبة الألماني، ثم اضغط على كلمة استعلام.

في هذا الخطوة سوف تظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بغرامات المرور.

يجب على مالك المرطبة القيام بسداد المخالفة بشكل إلكتروني.

وبعد تسديد الغرامة يجب تأكيد عملية الدفع.

وأخيرًا سوف يتم تأكيد عملية السداد قد نجحت.

غرامات المرور العامة

إن قيمة غرامات المرور العامة تختلف وفقًا إلى نوع للمخالفة وتتراوح قيمة الغرامة ما بين 1000 إلى 10000 دينار عراقي، وسوف نوضح بعض المخالفات واسعارها فيما يلي: