ثبتها عشان اطفالك.. تردد قناة وناسة كوكو الجديد 2024 wanasah لمتابعة أحدث أغاني وبرامج الأطفال الترفيهية

تردد قناة وناسة كوكو الجديد 2024 تعتبر قناة وناسة بيبي واحدة من القنوات الفضائية المجانية المميزة المخصصة للأطفال من الفئة العمرية التي تتراوح بين بضعة أشهر إلى عشر سنوات، تقدم القناة مجموعة متنوعة من المحتويات الترفيهية والتعليمية التي تستهدف الأطفال، مما يجعلها مصدرا رائعا لتقديم التعلم والمتعة في آن واحد.

تحتوي قناة وناسة على شخصيات كرتونية محببة ومألوفة لدى الأطفال مثل لولو كوكو بيبي بو وهي شخصيات مصممة لجذب انتباه الأطفال وإثارة اهتمامهم من خلال هذه الشخصيات والبرامج المقدمة، تسعى القناة إلى تطوير مهارات الأطفال بطرق مبتكرة ومسلية، مع التركيز على غرس القيم الإيجابية والأخلاق الحميدة في نفوسهم.

تردد قناة وناسة كوكو الجديد 2024

للاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة بيبي، يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم لاستقبال القناة على القمرين الصناعيين النايل سات وعرب سات. نقدم لكم فيما يلي تفاصيل الترددات الخاصة بكل منهما لضمان استقبال القناة بجودة عالية ودون أي مشاكل.

تردد قناة وناسة كوكو على نايل سات

بالنسبة للقمر الصناعي النايل سات يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11595

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تضمن هذه الإعدادات استقبال قناة وناسة بيبي بجودة ممتازة على النايل سات مما يسمح للأطفال بالاستمتاع بمشاهدة البرامج التعليمية والترفيهية المفضلة لديهم دون انقطاع.

تردد قناة وناسة كوكو على عرب سات

أما إذا كنتم تستخدمون القمر الصناعي عرب سات فيمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11270

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تتيح لكم هذه الإعدادات استقبال قناة وناسة بيبي بشكل مثالي على عرب سات، حيث يمكن للأطفال متابعة الشخصيات الكرتونية المحببة لديهم مثل لولو كوكو وبيبي بو، بالإضافة إلى البرامج التعليمية الممتعة والمفيدة التي تقدمها القناة.