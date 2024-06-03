فرحة كبيرة للعراقيين: تعرف على سلم رواتب الموظفين بالعراق 2024 بعد الزيادة!

أعلنت وزارة المالية العراقية عن سلم رواتب الموظفين بالعراق 2024 بعد الزيادة حيث تعتبر من أهم الأخبار التي يسعى موظفي الدولة إلى رصدها، هذا وقد تناثرت الأنباء عن زيادة تبلغ حوالي 50% في سلم رواتب موظفي العراق، والهدف من ذلك هو تحسين الحالة الاقتصادية للموظف ورفع مستواه المعيشي في ظل ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه جميع البلاد.

سلم رواتب الموظفين بالعراق 2024 بعد الزيادة

أكدت وزارة المالية بالعراق أن مستوى الزيادة في الرواتب يختلف بناءً على الدرجة الوظيفية في كل قطاع، كما تلعب سنوات الخبرة أيضًا عامل مهم في تحديد نسبة الزيادة، لذلك يتضح لنا سلم الرواتب بناءً على درجة الوظيفة كالتالي:

الموظف في الدرجة العاشرة سيتمكن من الحصول على 650 ألف دينار بعد احتساب نسبة الزيادة.

أيضًا موظفي الدرجة التاسعة يمكنهم الحصول على راتب بقيمة 727.5 ألف دينار بعد زيادة الرواتب.

كذلك فإن موظف الدرجة الثامنة يحصل على مبلغ 819 ألف دينار عراقي بعد إضافة الزيادة.

أما بالنسبة لموظفي الدرجة الأولى فإنهم يحصلون على راتب يقدر بنحو مليون و100 ألف دينار بعد الزيادة الأخيرة.

الاستعلام عن رواتب الموظفين 2024

أتاحت الوزارة الفرصة أمام الموظفين للاستعلام عن قيمة الزيادة على الأجور بعد تطبيقها، ويتم ذلك بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات التي يتم اتباعها والتي جاءت على النحو التالي: