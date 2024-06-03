“فرصة جديدة” دعم مالي للنساء: تعرف على شروط منحة البطالة 2024 للماكثات في البيت في الجزائر!

أعلنت رئاسة الجمهورية عن شروط منحة البطالة 2024 للماكثات في البيت الجزائر من أجل توفير الدعم المالي للسيدات اللاتي ليس لديهن عمل وأغلب أوقاتهم ماكثات في المنزل، أيضًا صرح رئيس الجمهورية أن الهدف من هذه المساعدات هو تحسين مستوى المعيشة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى أنها تعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.

شروط منحة البطالة 2024 للماكثات في البيت الجزائر

حددت الحكومة الجزائرية قيمة دعم المنحة التي وصلت حتى 800 دينار كما وفرت دعم قيمته 300 دينار للأطفال في نفس الملف، وذلك لتعزيز الحالة الاقتصادية في الدولة، وجدير بالذكر أن التقديم على المنحة يتم وفقًا للشروط الآتية:

أولًا ينبغي ألا تكون المتقدمة عاملة في أي قطاع سواء كان حكومي أو خاص.

أيضًا ألا يكون لها دخل ثابت من أي عمل.

كما ينبغي أن تكون تخطت عمر 18 عام.

بالإضافة إلى ذلك من الضروري أن تكون مقيمة في الدولة فضلًا عن الجنسية الجزائرية.

توفير الأوراق التي تثبت حالتها الاجتماعية.

أن يكون لديها مؤهل جامعي.

ألا تكون قد حصلت على هذه المنحة من قبل.

أن تكون العائل للأسرة وألا تكون من طبقة الأغنياء.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل

حددت السلطات الجزائرية الخطوات التي من خلالها يتم التسجيل في المنحة، وقد جاءت بناءً على الآتي: