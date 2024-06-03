واتساب الذهبي بميزة جديدة ومذهلة.. إضافات هائلة في التطبيق لكن الخبير يُحذر!!

تطبيق واتساب من أشهر التطبيقات والمنصات الفورية التي عملت على إقبال ملايين المستخدمين في مختلف دول العالم، وأصبح سهل استخدام هذا التطبيق بين فئات المجتمع، بالإضافة إلى أن التطبيق يمكن مستخدميه من إرسال واستقبال العديد من الملفات المختلفة بمساحات كبيرة المتمثلة في الصور والفيديوها الأعلى دقة والأكثر وضوحًا، لكن هناك بعض القيود التي يحذر منها خبراء التكنولوجيا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مميزات واتساب الذهبي

بعد أن تم فرض مجموع من القيود والتحديثات الجديدة من قبل شركة ميتا على مستخدمي الواتساب، أصبح العديد من المستخدمين يقوم بتحميل تطبيقات وبرامج أخرى شبيه إلى حد كبير لواتساب الأصلي وهو “واتساب الذهبي” وكذلك من التطبيقات الأخرى سهلة الإستخدام، لا تفرض أي فروض أو قيود على المستخدمين أثناء التصفح، بالإضافة إلى أن التطبيقات كذلك غير قابلة للحظر.

تحذير من واتساب الذهبي

رغم المميزات والإضافات الجديدة التي يُتحها واتساب الذهبي، إلا أن أحمد طارق، الخبيرة التكنولوجي، شدد من استخدام هذه التطبيقات الجديدة، نظرًا لكونها غير أمنة، كما أن هذه التطبيقات تكون من قبل أفراد وليست لها علاقة بشركة ميتا، موضحًا أن منشئ هذه التطبيقات يقومون بإدخال مميزات جديدة ومستحدثة أفضل من الأصلي، إلا أنه يوجد بالمقابل اذونات بمجرد أن يتم الموافقة عليها وقت التحميل، وهذه الموافقة تؤهل المبرمج من اختراق الهاتف الخاص بك بكل سهولة، والإطلاع على كافة بياناتك الشخصية.