خليك متميز! التحديث الجبار من واتساب الذهبي الجديد 2024 بمميزات حصرية!

أوضح المطور أهم مميزات واتساب الذهبي الجديد، حيث تم تعديل الكثير من الأمور بناءًا على تعليقات المستخدمين، كذلك فإن هذا التطبيق يشتهر بتفوقه على التطبيق العادي إذ يفضله عدد كبير جدًا، كما يتضمن أيضًا العديد من الخيارات الخاصة بـ مكالمات الصوت والفيديو وأيضًا بالدردشة وغيرهم، ناهيك عن وجهته الرائعة وألوانه الجذابة والمميزة، بجانب الكثير من المزايا الأخرى التي سوف نوضحها خلال مقالنا.

مميزات تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024

يمتلك واتساب الذهبي شهرة كبيرة ومركز مميز بين تطبيقات الدردشة، وسوف نوضح لكم أبرز مميزات واتساب الذهبي الجديد التي مكنته من اكتساب تلك الشعبية فيما يلي:

أولًا يمتاز بتصميم واجهة المستخدم الجذابة والمتقدمة، التي تسهل على العملاء التنقل بمنتهى السهولة.

كذلك توفر العديد من الألوان والثيمات وأيضًا أيقونات التطبيق الرائعة.

إمكانية تزويد عدد المنضمين إلى المجموعة إلى 500 شخص بدلًا من

وأيضًا إمكانية الوضع الداكن داخل التطبيق لحماية العينين وتوفير الطاقة.

بالإضافة إلى إرسال الملفات كبيرة الحجم بسهولة.

كما يوفر لك الخصوصية من خلال إخفاء أخر ظهور لك، وإخفاء مشاهدة حالات الواتساب، واخفاء علامات قراءة الرسائل وغيرهم.

كذلك يوفر لك إمكانية التبديل بكل سهولة بين حسابين عل. نفس التطبيق.

وأخيرًا يتميز بتوفير إمكانية تنزيل القصص والحالات بجودة عالية على هاتفك.

خطوات التسجيل في واتساب الذهبي الجديد

يمكن تحميل ببعض الخطوات البسيطة التي سوف نعرضها تاليًا: