“ببلاش من غير رسوم” كود إلغاء خدمة الكول تون من فودافون وأورنج واتصالات ووي 2024 بكل سهولة

إن كود إلغاء خدمة الكول تون من كل الشبكات فودافون – أورنج – اتصالات – وي ‎ 2024 يحظى بإقبال كبير جدًا من جميع المستخدمين، حيث توفر الشركات خدمة الكول تون ضمن الخدمات الترفيهية التي تقدمها لعملائها، ولكن تلك الخدمة قد تسبب ازعاج لبعض العملاء وبالأخص إذا تم تفعيلها بنغمة لا يفضلها العميل، لذلك سوف نوضح لكم الكود الذي من خلاله يمكن إلغاء تلك الخدمة بنجاح خلال مقالنا.

كود إلغاء خدمة الكول تون من كل الشبكات

يمكنك استخدام كود إلغاء خدمة الكول تون من كل الشبكات فودافون – أورنج – اتصالات – وي ‎ 2024، في حالة كانت الأغنية لا تناسب ذوقك أو كنت ترغب في التجديد وهكذا، وسوف نوضح الكود الخاص بكل شركة على حدى خلال الفقرات القادمة:

كود إلغاء الكول تون فودافون

يمكن إلغاء الكول تون الخاص بشركة فودافون من خلال أي من الأكواد التي سوف نقوم بعرضها فيما يلي:

أولًا يمكن استخدام كود *155#، وذلك من خلال كتابته في لوحة الاتصال والنقر على الاتصال ثم إتباع التعليمات الواردة في الرسالة الصوتية المسجلة.

كما يمكن استخدام الكود السريع للإلغاء والي يتمثل في *055*0#.

وأيضًا بإمكانك أيضًاإلغاء الكول تون من خلال إرسال رسالة تحتوي على كلمة إلغاء إلى هذا الرقم 5555.

كود إلغاء الكول تون we

يمكن إلغاء خدمة الكول تون لشركة we من خلال إرسال رسالة بها كلمة حذف على رقم 777، مع العلم أنه كود مجاني.

كود إلغاء الكول تون من أورانج

إذا كنت تريد إلغاء الكول تون من شركة أورانج فيمكن الاتصال على رقم 999 وتحديد إلغاء الاشتراك، أو إرسال هذه الكلمة UNSUB على رقم 9999.

طريقة إلغاء الكول تون اتصالات

وأخيرًا يمكنك إلغاء الكول تون من شركة اتصالات عن طريق كتابة هذا الكود #5*15* في لوحة الاتصال ثم انقر على زر اتصال، وسوف تظهر رسالة تطلب منك تأكيد عملية الإلغاء يرجى النقر عليها، كذلك بإمكانك الإلغاء من خلال هذا الكود أيضًا *155#.