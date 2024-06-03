نتائج الحركة الانتقالية 2024 بالمغرب هيئة التدريس وأعداد المقبولين

تعد الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس في المغرب عملية سنوية تنظمها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كما تهدف هذه الحركة إلى إعادة توزيع الموارد البشرية التعليمية بما يتوافق مع احتياجات المؤسسات التعليمية عبر مختلف الأقاليم والجهات في عام 2024 شهدت هذه الحركة زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المقدمة وكذلك في عدد المستفيدين

استعلم عن نتائج الحركة الانتقالية في المغرب 2024

للحصول على نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس لعام 2024 يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب على الفرد أن يقوم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الوطنية

بمجرد الدخول إلى الموقع ابحث عن الأيقونة أو الرابط الخاص بنتائج الحركة الانتقالية الوطنية.

عند الضغط على الأيقونة، سيتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على رابط لتحميل ملف بصيغة PDF يحتوي على نتائج الحركة الانتقالية.

بعد تحميل الملف افتحه باستخدام برنامج قارئ ملفات PDF.

استخدم شريط البحث داخل الملف للعثور على اسم الفرد المستعلم عنه حيث يمكن القيام بذلك بالضغط على مفتاح “Ctrl+F أو “Cmd+F” على أجهزة Mac وكتابة اسم الشخص في شريط البحث الذي يظهر.

أعداد المقبولين في الحركة الانتقالية في المغرب 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب عن الأعداد المقبولة في الحركة الانتقالية لعام 2024 والتي جاءت متنوعة حسب المراحل التعليمية المختلفة يمكن معرفة التفاصيل من خلال اتباع الخطوات التالية: