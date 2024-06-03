فرحة العراقيين لا توصف .. وزارة المالية تكشف عن سلم رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة

يتابع العديد من المواطنين في الأحياء العراقية توزيع رواتب المتقاعدين، إذ من المنتظر أن يتم تنفيذ الزيادة السنوية التي أعلنت عنها الحكومة لعام 2024 في شهر يونيو الحالي وتشمل هذه الزيادة زيادة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من مليون دينار عراقي ومن المقرر استثناء الرواتب التي تزيد عن مليون دينار عراقي من هذه الزيادة.
بالخطوات التفصيلية طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق
يمكن للأشخاص المتقاعدين الوصول إلى معلومات حول رواتبهم التقاعدية بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية في العراق عبر الإنترنت.
- تقديم المعلومات الشخصية المطلوبة للمتقاعد، مثل الاسم، ورقم الهوية، والتفاصيل الأخرى.
- انقر على الزر المخصص للاستعلام عن الراتب.
تعرف على سلم رواتب المتقاعدين في العراق
من المتوقع أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة على سلم رواتب المتقاعدين في العراق في شهر يونيو، حيث يفترض أن تصل هذه الزيادة إلى مبلغ قدره 100 ألف دينار عراقي، وفقا لتصريحات وزير العمل العراقي، السيد أحمد الأسدي من المخطط أن يشمل هذا السلم الجديد للرواتب للمتقاعدين في العراق العديد من التحسينات، بما في ذلك:
- يعتبر 500 ألف دينار عراقي هو الأدنى المقبول للرواتب للمتقاعدين في العراق، ومع الزيادة الجديدة، من المتوقع أن يصبح راتب المتقاعد الذي يتلقى هذا المبلغ 600 ألف دينار عراقي.
- وبالنسبة لمن كان يحصل على 550 ألف دينار عراقي، من المقرر أن يصل راتبه إلى 650 ألف دينار عراقي.
- وسيتلقى من كان يتقاضى 600 ألف دينار عراقي الآن 700 ألف دينار عراقي، بينما سيرتفع راتب من كان يحصل على 700 ألف دينار عراقي إلى 800 ألف دينار عراقي.
- أما لمن كان يتقاضى 800 ألف دينار عراقي، فمن المتوقع أن يرتفع راتبه إلى 900 ألف دينار عراقي.
- وتستثنى من هذه الزيادة رواتب المتقاعدين التي تعادل أو تزيد عن مليون دينار عراقي.