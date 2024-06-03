“الجريدة الرسمية” شروط طلب منحة البطالة في الجزائر 2024 والمستندات المطلوبة  

أطلقت حكومة الجزائر متمثلة في وزارة العمل والتشغيل، منحة البطالة التي تكون في العديد من الولايات الجزائرية، في إطار التقديم على هذه المنحة، مما تشمل العديد من المواطنين والفئات الأقل دخلاً في الدولة، بالإضافة إلى أن المنحة يتم صرفها شهريًا، عقب التسجيل إلكترونيًا عبر الوكالة الوطنية للتشغيل التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.

ما هي شروط منحة البطالة بالجزائر؟

وعن الشروط الواجب توافرها على كافة المتقدمين في دولة الجزائر، والحصول على الدعم المقدم، هي كالأتي:-

أن يكون الشخص جزائري.

كذلك أن يتراوح عمر الشخص من 19 لـ 40 عامًا.

ألا يكون لديه دخل شهري أو مسجل في التأمينات.

عدم توافر نشاط تجاري أو وجود أي أصول ذات قيمة عالية.

أن يكون في حاجة لطلب الحصول على المنحة.

كما يجب وأن يلتزم بجميع المعايير والأحكام التي تفرها وزارة التشغيل.

مستندات التقديم في منحة البطالة بالجزائر 2024

وحددت وزارة العمل والتشغيل في دولة الجزائر، بعض الوثائق المعنية بطلب القبول في منحة البطالة، وإمكانية التقديم فيها إلكترونيًا، كما يأتي:-