تردد توم وجيري الجديدة 2024 سلي أولادك وافرح معاهم مغامرات Tom and jerry التي لا يستغني عنها الأطفال طوال الوقت، وتمتد هذه المغامرات إلى أكثر من 91 عام منذ أول برنامج عن الأكشن بين القط والفار، ومن هذا الوقت وتطورت احداث وحلقات برنامج اللعب بين القط والفار، في الآونة الأخيرة ظهرت قنوات متخصصة في برنامج وتسلية الأطفال إلى ان جاءت قناة متخصصة في حلقات ومغامرات القط والفار، في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل نكشف لكم خطوات تنزيل تردد قناة القط والفار.

تردد توم وجيري الجديدة 2024

تربي الجيل القديم على حلقات القط والفار على الأبيض والأسود ولنا جميعاً ذكريات في حلقات القط والفار إلى أن تم تطوير شامل في البرامج وجودتها وظهرت العديد من القنوات المتخصصة في برامج واناشيد الأطفال أهمها قناة توم وجيري الجديدة، التي يمكنك تنزيلها على النايل سات كالتالي:

التردد: 12149.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناه توم جيري على العرب سات 2024

تتوافر قناة توم وجيري على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة التي يمكنك تنزيلها من خلال عدة نقاط بسيطة للغاية جاءت كالتالي:

التردد 11315.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ 5 -6، وإليكم رابط تردد قناة سبيستون.

كيفية تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024

مع وجود بعض التحديثات الجديدة في أجهزة الإستقبال قد يعاني الكثيرون من تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد، لهذا يمكنك تنزيل تردد القناة كالتالي:

الدخول إلى قائمة الإعدادات.

التوجه إلى القائمة الرئيسية.

اختيار إضافة قناة باللون الاحمر.

سجل بيانات التردد.

الضغط على بحث.

تثبيت القناة، وإليكم رابط تردد قناة وناسة كيدز.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح كيفية تنزيل تردد توم وجيري الجديدة 2024 سلي أولادك وافرح معاهم مغامرات Tom and jerry.