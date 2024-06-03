أقوى تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الجديد على النايل سات Toyor baby اخر تحديث

ينتظر العديد من المواطنين تحديث تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الجديد بفارغ الصبر على جميع الأقمار الصناعية حتى يتمكن أطفالهم من متابعة برامجهم المفضلة في أي وقت، وتعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي حيث نجحت بفضل محتواها الهادف والممتع في جذب شريحة كبيرة من الجماهير في المنطقة العربية.
تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الجديد
الجدير بالذكر أن مرحلة الطفولة تعتبر من المراحل الهامة في حياة الإنسان حيث يتطور الطفل جسديًا وعقليًا وعاطفيًا، ويكتسب قدرة فائقة على استيعاب محيطه بما في ذلك وسائل الإعلام، وخاصة القنوات التلفزيونية، لذا يسعى الأهل دائمًا إلى توجيه أبنائهم لمشاهدة قنوات تربوية مثل قناة طيور الجنة التي تعزز القيم الإيجابية، يمكنكم متابعة القناة بسهولة من خلال تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الجديد:
- التردد: 11258
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 5/6
وأما ترددها على العرب سات:
- التردد: 11315
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: ¾
طريقة استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الجديد
يستطيع المتابعين استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 الجديد من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.
- اختر خيار “التركيب” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على زر “OK” لتأكيد الاختيار.
- أدخل الرقم السري المكون من أربعة أصفار (0000).
- انتقل إلى قائمة الترددات في قائمة التركيب.
- اختر خيار “إضافة التردد الجديد” وحدده باللون الأحمر.
- حدد القمر الصناعي المناسب لتضبيط تردد قناة طيور الجنة (نايل سات أو عرب سات).
- أدخل المعلومات المطلوبة الخاصة بالتردد، والاستقطاب، معدل الترميز.
- اضغط على زر “البحث” لبدء عملية البحث عن القنوات.
- انتظر حتى تنتهي عملية البحث وتظهر النتائج وتنزيل القناه على الفور.