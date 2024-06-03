“السادس الابتدائي” نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس فقط 2024 عبر بوابة الأزهر الالكترونية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس فقط 2024 صرح السيد رئيس المعاهد الأزهرية عن توفيرها في أقرب وقت ممكن، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل تحسين الخدمات التعليمية للطلاب، وينتظر الطلاب الإعلان عن النتيجة في كل المحافظات بشغف كبير وسيكون متاح الاستعلام عنها بشكل الإلكتروني بكل سهولة ويسر عن طريق البحث بالاسم ورقم الجلوس، ويتم توفير هذه الخدمة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية التابعة للأزهر الشريف، ونوضح أهم التفاصيل في السطور التالية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس فقط 2024

ينتظر الطلاب الإعلان الرسمي عن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس فقط 2024، حيث تم الانتهاء من أداء الاختبارات الخاصة بالصف السادس الابتدائي بالتعليم الأزهري في يوم 21 مايو الماضي، وتفيد الإدارات التعليمية بأنه تم الانتهاء من تصحيح الأوراق ويتم حاليًا رفع كشوف النتائج على بوابة الأزهر الإلكترونية، وتؤكد الوزارة على أهمية الإسراع للانتهاء من هذه العملية في أقرب وقت والحرص على الدقة في تسجيل الدرجات من أجل الحفاظ على حق الطالب، وسيقوم السيد الشيخ الأزهر الشريف بتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في الاختبارات، كما سيحصلون على جوائز تقديرية من أجل تشجيعهم على الاستمرار في التفوق والوصول إلى أعلى المستويات.

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ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس فقط 2024 بشكل إلكتروني، عن طريق بوابة الأزهر الشريف، واتباع هذه الخطوات البسيطة: