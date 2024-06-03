“الاستعلام الالكتروني” رابط نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه الترم الثاني 2024 بوابه الازهر برقم الجلوس والاسم

نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه الترم الثاني 2024 بوابه الازهر يبحث عنها ملايين الطلاب بجمهورية مصر العربية، حيث يعد التعليم الأزهري واحدًا من أهم المجالات المتوفرة للتعليم بمصر، حيث يحرص هذا النظام على تعليم الطلاب أصول الدين والأحكام الشرعية والفقهية وتعليمهم القرآن والسنن النبوية، وتعريفهم على التعليم والمبادئ الإسلامية ويدرس الطلاب مواد أسس الدين، وينقسم هذا النظام التعليمي إلى 4 مراحل هو الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الجامعي، ومنذ أن أنهى الطلاب امتحاناتهم وهم يبحثون عن موقع الاستعلام عنها من خلال البحث بالاسم أو رقم الجلوس، ونوضح أهم التفاصيل بخصوص هذا الشأن فيما يلي.

نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه الترم الثاني 2024 بوابه الازهر

استعلم عن نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه الترم الثاني 2024 بوابه الازهر، حيث يجب نوضح توزيع الدرجات لطلاب هذه السنة الدراسية في كل محافظات الجمهورية، حيث من المقرر أن يتم توزيع الدرجات كالتالي:

100 درجة لمادة اصول الدين.

100 درجة لمادة اللغة العربية.

60 درجة لمادة الرياضيات.

50 درجة مادة الفقه.

40 درجة مادة الدراسات.

40 درجة مادة القرآن الكريم.

40 درجة مادة العلوم.

بوابة الأزهر الشريف الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024

بإمكان كل طالب وطالبة أن يستعلم عن نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 2024، بكل سهولة ويسر وخلال ثوان معدودة من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي الذي يساعد الطلاب في التعرف على نتائجهم عن طريقه استخدام الاسم او رقم الجلوس بصورة مجانية، وكل ما عليك هو الالتزام بهذه الخطوات: