“مفيهاش هزار” الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائي في هذه الحالة طبقا للقانون!!

هناك الكثيرون الآن من المواطنين يتسائلون عن سرقة التيار الكهربائي وقد أوضحت وزارة الكهرباء بأن سرقة التيار الكهربائى سوف يتم العقوبة عليها سواء كان ذلك من المواطن الذي يقوم بسرقة الكهرباء أو من الموظف الذي يقوم بتسهيل المخالفات والامتنان عن تقديمها ولذا حذرت وزارة الكهرباء من سرقة الكهرباء حتى لا يتعرض المواطن للعقوبة الأمر الذي قد يصل إلى السجن ودفع غرامة مالية كبيرة.

قانون عقوبة سرقة الكهرباء

طبقا للقانون فان من يقوم بسرقة الكهرباء يتعرض إلى العقوبات التالية:

الحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى ودفع غرامة 10000 جنيه على الأقل وقد تصل إلى 100 ألف جنيه ويعاقب عليها من قام بهذه المخالفة سواء كان المواطن أو الموظف.

في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية فإنه يتم الحبس لمدة سنة على الأقل ودفع غرامة 200 ألف جنيه أو أن يتم تنفيذ إحدي هاتين العقوبتين.

يتم فرض عقوبة على من قام بالمخالفه بأنه يتوجب عليه دفع قيمة الاستهلاك للكهرباء التي قام باستخدامها وذلك طبقا لنص المادة رقم 18 من قانون الإجراءات الجنائية.

يتم تطبيق إحدى العقوبات السابقة أو قد يتم انتهائها وذلك في حالة التصالح طبقا للمادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية.

أعمال الكهرباء التي يتم المراقبة عليها

يتم معاقبة المواطن أو الموظف وذلك في حالة ارتكاب الأفعال الاتية: