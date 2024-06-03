سلم رواتب المتقاعدين بالعراق حسب قرارات وزارة المالية الاخيرة.. راتبـك كام

من الاخبار المفرحة التي زفت إلى الشارع العراقي من قبل الحكومة هو القرار الجديد بالزيادة التي من المتوقع إضافتها إلى سلم رواتب المتقاعدين بالعراق، حيث قررت الحكومة العراقية إضافة زيادة جديدة إلى رواتب المتقاعدين في جميع محافظات العراق، وذلك وفق شروط وضوابط محددة، قامت الحكومة العراقية بتحديدها ومن ضمنها أن لا يزيد راتب المتقاعد عن مبلغ مليون دينار عراقي شهريا.

سلم رواتب المتقاعدين بالعراق

يعد من أكثر الموضوعات بحثا على محركات البحث من قبل المواطنين العراقيين هو معرفة سلم رواتب المتقاعدين بالعراق، حيث أقرت الحكومة زيادة بواقع 100 ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين وبذلك تكون الرواتب على النحو التالي:

يعتبر مبلغ 500 ألف دينار عراقي هو الحد الأدنى الذي يتقاضاه المتقاعد في العراق.

وبعد الزيادة الجديدة أصبح الراتب الذي كان يساوي 500 ألف دينار، يساوي الآن 600 ألف دينار.

بينما وصل الراتب 600 ألف دينار إلى 700 ألف دينار.

والراتب 700 ألف دينار عراقي أصبح يساوي 800 ألف دينار عراقي.

بينما وصل الراتب الذي يسجل 800 ألف دينار عراقي إلى 900 ألف دينار عراقي.

بينما وصل راتب 900 ألف دينار عراقي إلى مليون دينار عراقي.

حتى نصل الى الراتب الذي يبلغ مليون دينار عراقي وهذا لا زيادة له.

للاستعلام عن سلم رواتب المتقاعدين بالعراق

يرغب عدد من المواطنين العراقيين الاستعلام عن سلم الرواتب الجديد وهو ما اتاحته الحكومة من خلال الخطوات التالية: