“من هنا” .. لينك حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

تم إطلاق رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق لعام 2024 من قبل وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية، يهدف هذا الإجراء إلى الحد من الازدحام أمام مقر المؤسسات الحكومية، من خلال هذه البطاقة، سيتمكن حاملها من إتمام جميع المعاملات الحكومية الرسمية بكل سهولة وبشكل قانوني، وأكدت الوزارة أنه خلال الفترة القادمة سيتم إيقاف التعامل بالبطاقة القديمة، لذا يجب على الجميع البدء في إجراءات استخراج البطاقة الجديدة، ننصح الجميع بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة للحصول على التفاصيل الكاملة حول كيفية الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة الجديدة.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

أطلقت السلطات المعنية في العراق مؤخرا خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024، هذه خطوة تهدف إلي تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت للمواطنين، تتيح هذه الخدمة، التي تقدم بلا مقابل للأشخاص الذين تجاوزوا الثامنة عشر، إمكانية التسجيل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، وأعلنت الوزارة المسؤولة عن تخصيص أوقات الصباح للتسجيل العام، بينما تم تحديد الفترة المسائية لسكان الموصل، تتضمن عملية حجز الموعد الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مديرية البطاقة الوطنية الموحدة الإلكترونية. إدخال الاسم الكامل للشخص المطلوب حجز موعد له. تعبئة بيانات الأسرة، وتشمل اسم الأب واسم الجد ولقب العائلة في الأماكن المحددة. إدخال رقم الهاتف المحمول للتواصل. تحديد الموعد المناسب من الخيارات المتاحة. الضغط على زر الحفظ لتأكيد الحجز، ثم طباعة الإيصال لإبرازه في الموعد المحدد بمقر المؤسسة.

من هم الفئات المستثناة من الحجز الإلكتروني 2024

تم تحديد فئات معينة لا تحتاج إلى إجراء حجز مسبق للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، وهي كالآتي: