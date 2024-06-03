اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية في وقت قريب جدا، كما أشارت الوزارة على أن الوجبة الأخيرة لبرنامج الرعاية الاجتماعية من المقرر أن تشمل ما يزيد عن 54 ألف مواطن عراقي، من أصحاب الفئات ذات الدخل المنخفض حيث تعد هي الفئات المستهدفة لبرنامج الدعم الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية

قبل الخوض في معرفة كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية فور الإعلان عنها على بوابة مظلتي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نوضح لكم أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في كل مواطن يرغب في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتعد من أهم تلك الشروط ما يلي:

يشترط في المتقدم للحصول على الدعم أن يكون من المقيمين في الدولة إقامة دائمة وأن يتمتع بالجنسية العراقية، حيث أنه لا يتم صرف هذا الدعم للأجانب حتى ولو كانوا مقيمين في الدولة.

كما يشترط أن لا يكون المتقدم يملك أي نوع من أنواع التأمين.

كما يشترط أن لا يكون عمره أقل من 18 عام، ولا أكبر من 60 عام.

في حالة كان المتقدم موظف لا يتم صرف المنحة له.

كما يشترط أن يكون المتقدم يعول أسرة يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية يكون بطريقة سهلة وذلك من خلال اتباع التالي: