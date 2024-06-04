متاح الآن .. الرعاية الاجتماعية توضح طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تعتبر قوائم المستفيدين من الدعم الاجتماعي من بين النقاط الملحة التي يبحث عنها المواطنون على شبكة الإنترنت بلا كلل، فقد امتدت فترة الانتظار للإعلان عن الأسماء لفترة طويلة، مما خلق حالة من التوتر والقلق بين الطلبة على المنح الاجتماعية تفاقم الأمر مع انتشار الشائعات التي هزت ثقة الجمهور في إعلان قوائم المستحقين للدعم الاجتماعي، وهو ما يزيد من حاجة الفئات الفقيرة والمحتاجة إلى هذا الدعم.

أحمد الاسدي يعتمد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يسرنا أن نقدم لكم رابطا يحتوي على أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ويمكنكم الآن الاطلاع على قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر زيارة منصة مظلتي بعد أن قدم السيد أحمد الأسدي طلب الاعتماد لوزارة العمل العراقية حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ عمليات الفحص والفرز لجميع الطلبات المقدمة بكل إخلاص واجتهاد والآن، دعونا نلقي نظرة على الخطوات التي يمكنكم اتباعها للاستعلام عن قوائم المشمولين:

يطلب منك أولا الوصول إلى منصة مظلتي الرسمية عبر الإنترنت.

بعد ذلك، يتوجب عليك تحديد واختيار أيقونة قسم هيئة الرعاية الاجتماعية.

ثم، قم بتحديد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة لعام 2024.

اختر محافظتك من القائمة المتاحة.

أدخل جميع معلوماتك الشخصية بدقة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك، انقر على زر بحث.

ستظهر لك الكشوف فورا، ويمكنك تنزيلها على جهازك في أقل من دقيقة.

وأخيرا، قم بفتح الكشوف والبحث عن اسمك.

ما هي شروط وضوابط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

بعدما قمنا بتوضيح الرابط المخصص للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للمواطنين، ها هي الشروط الأساسية: