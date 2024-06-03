“هل صدرت الكشوف pdf؟؟”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

تزايدت معدلات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات الأخيرة وذلك لأنه برنامج من أشهر برامج الدعم المقدمة للمواطنين الذين يعانون من ظروف صعبة، وذلك وفقًا لشروط وضوابط محددة تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الفقيرة والمحتاجة في المجتمع العراقي، يعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد البرامج الرئيسية التي تهدف إلى دعم المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا في العراق، وتوفير الدعم المناسب لهم، وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية ويتم حاليا مراجعة جميع الطلبات المقدمة لضمان تقديم الدعم المالي من الحكومة العراقية للمتقدمين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حددت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط الضرورية لتوجيه الدعم إلى المستحقين، وهذه الشروط لا غنى عنها للموافقة على طلب المتقدم في البرنامج، ويجب على المتقدم إعداد الوثائق والمستندات اللازمة وتقديمها لتوضيح صحة الشروط المطلوبة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المستفيد عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في العراق.

أن يكون الشخص أكبر من 18 عامًا.

ألا يمتلك مصدر دخل ثابت أو وظيفة حكومية أو معاش.

أن يكون المتقدم من الفئات المستوفية للشروط المذكورة سابقًا.

لا يمتلك أي ممتلكات عقارية ثابتة أو قطع أراضي أو مشاريع.

أن يتبع جميع القواعد والأنظمة التي تفرضها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

إذا أردت التحقق من كونك ضمن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فعليك اتباع الآتي: