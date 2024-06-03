قبضك حلو ومرتب معدي ال 10,600 ومكتب وبيه.. وظائف خالية بتاريخ اليوم من وزارة العمل (مطلوبين في أكثر من 13 محافظة) بهذه الشروط

لا تتوقف محركات البحث عن وظائف خالية اليوم على مدار الساعة وذلك لأن عدد كبير من الشباب يرغب في الحصول على وظيفة يأمن بها احتياجاته ويكون بها مستقبله، وتحرص وزارة العمل على توفير عدد من الفرص للشباب من خلال النشرة الخاصة بالتوظيف التي تقوم الوزارة بالإعلان عنها كل 15 يوم، وتم الإعلان في النشرة الأخيرة عن توفر عدد من الفرص في بعض المحافظات ومنها أسيوط وسوهاج.

وظائف خالية اليوم

قامت وزارة العمل كعادتها بإصدار النشرة التوظيفية النصف شهرية والتي أعلنت فيها عن وظائف خالية اليوم في عدد من محافظات الجمهورية ومن هذه المحافظات محافظة أسيوط ومحافظة سوهاج، حيث جاءت الوظائف في محافظة أسيوط على النحو التالي:

تطلب شركة تمويلي القطاعات الصغيرة عدد 4 مسؤولي تمويل.

يشترط الحصول على مؤهل متوسط أو مؤهل عالي.

كما يشترط في السن أن لا يزيد عن 35 عام، يصل الراتب إلى حوالي 6000 جنيه مصري.

وظائف شركة استراتيجيك للامن والحراسة في أسيوط

تطلب شركة استراتيجيك حوالي 300 فرد أمن.

من شروط الالتحاق بالوظيفة الحصول على مؤهل متوسط أو القدرة على القراءة والكتابة.

سن المتقدم من 20 حتى 50 سنة.

يحدد الراتب في المقابلة الشخصية.

وظائف محافظة سوهاج مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

كما أعلنت وزارة العمل عن وظائف خالية اليوم في مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر في محافظة سوهاج والتي جاءت على النحو التالي: