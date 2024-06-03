قبضك حلو ومرتب معدي ال 10,600 ومكتب وبيه.. وظائف خالية بتاريخ اليوم من وزارة العمل (مطلوبين في أكثر من 13 محافظة) بهذه الشروط

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
قبضك حلو ومرتب معدي ال 10,600 ومكتب وبيه.. وظائف خالية بتاريخ اليوم من وزارة العمل (مطلوبين في أكثر من 13 محافظة) بهذه الشروط
قبضك حلو ومرتب معدي ال 10,600 ومكتب وبيه.. وظائف خالية بتاريخ اليوم من وزارة القوي العاملة (مطلوبين في أكثر من 13 محافظة) ولكن وفقا لتلك الاجراءات

لا تتوقف محركات البحث عن وظائف خالية اليوم على مدار الساعة وذلك لأن عدد كبير من الشباب يرغب في الحصول على وظيفة يأمن بها احتياجاته ويكون بها مستقبله، وتحرص وزارة العمل على توفير عدد من الفرص للشباب من خلال النشرة الخاصة بالتوظيف التي تقوم الوزارة بالإعلان عنها كل 15 يوم، وتم الإعلان في النشرة الأخيرة عن توفر عدد من الفرص في بعض المحافظات ومنها أسيوط وسوهاج.

وظائف خالية اليوم

قامت وزارة العمل كعادتها بإصدار النشرة التوظيفية النصف شهرية والتي أعلنت فيها عن وظائف خالية اليوم في عدد من محافظات الجمهورية ومن هذه المحافظات محافظة أسيوط ومحافظة سوهاج، حيث جاءت الوظائف في محافظة أسيوط على النحو التالي:

  • تطلب شركة تمويلي القطاعات الصغيرة عدد 4 مسؤولي تمويل.
  • يشترط الحصول على مؤهل متوسط أو مؤهل عالي.
  • كما يشترط في السن أن لا يزيد عن 35 عام، يصل الراتب إلى حوالي 6000 جنيه مصري.

 وظائف شركة استراتيجيك للامن والحراسة في أسيوط

  • تطلب شركة استراتيجيك حوالي 300 فرد أمن.
  • من شروط الالتحاق بالوظيفة الحصول على مؤهل متوسط أو القدرة على القراءة والكتابة.
  • سن المتقدم من 20 حتى 50 سنة.
  • يحدد الراتب في المقابلة الشخصية.

وظائف محافظة سوهاج مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

كما أعلنت وزارة العمل عن وظائف خالية اليوم في مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر في محافظة سوهاج والتي جاءت على النحو التالي:

  • العدد المطلوب 50 اخصائي تمويل من الإناث.
  • يشترط حصول المتقدمات على مؤهل عالي أو فوق المتوسط أو متوسط.
  • يحدد الراتب حسب المقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة مع المتقدمات.
  • يشترط أن لا يقل السن عن 18 عام وأن لا يزيد عن 35 عام.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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