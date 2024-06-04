ما هي المستندات اللازمة لاستخراج بطاقة بدل فاقد 1445؟ منصة أبشر توضح 

وضحت منصة أبشر أبرز المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة بدل فاقد 1445، حيث تعد تلك الخدمة واحدة من الخدمات المجانية التي تتم عبر المنصة بهدف تيسير التعاملات والإجراءات وسهولة تنفيذ المعاملات الحكومية في المملكة دون بذل جهد أو ضياع وقت، ويتم الحصول على تلك الوثيقة من خلال عدد من المستندات التي نوضحها في المقال التالي.

المستندات اللازمة لاستخراج بطاقة بدل فاقد 1445

يجب توفير المستندات المخصصة للحصول على بطاقة بدل فاقد الوطنية، وتتمثل هذه المستندات فيما يلي:

لابد من تقديم بطاقة إثبات الهوية الوطنية القديمة أو صورة منها أو وثيقة بدل فاقد.

إيصال دفع رسوم استخراج البطاقة من جديد وفي حال التوصيل للمنزل يتم سداد تلك الرسوم.

ارفاق صورة من جواز السفر الشخصي.

صورة من الدفتر العائلي أو ما يسمى بالسجل الأسري.

تقديم نسخة من بطاقة الائتمان.

تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عبر أبشر

عقب استلام البطاقة يجب على المواطن تنشيط البطاقة الجديدة، ويكون ذلك بتنفيذ هذه التعليمات:

الانتقال لمنصة أبشر الإلكترونية. النقر على خيار أبشر أفراد. تسجيل بيانات الدخول الخاصة بمالك الحساب. اتجه إلى قائمة خدماتي ومنها قم باختيار أيقونة تعاملات قطاع الأحوال المدنية. انقر على أمر الخدمات المتعلقة ببطاقات الهوية الوطنية ومنها اضغط على تنشيط البطاقة الشخصية. انقر زر موافق. سوف يتم استلام رسالة نصية على الهاتف الجوال تؤكد نجاح عملية تنشيط البطاقة ومن ثم تصبح جاهزة للاستخدام.

خدمات منصة أبشر

تقدم أبشر العديد من الخدمات للمقيمين والمواطنين منها: