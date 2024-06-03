هنا كشوف نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بالعراق عبر موقع epedu.gov.iq ونتائجنا في جميع المحافظات

ارتفعت مؤشرات البحث عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول خلال الساعات الأخيرة حيث لم يفصلنا على انتهاء امتحانات الثالث متوسط للدور الأول للعام الدراسي 2024 في جميع المحافظات العراقية إلا أياما معدودة، ولهذا يترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان نتائج هذه الامتحانات بفارغ الصبر حيث سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وموقع “نتائجنا”، المعتمد لإعلان نتائج الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك الابتدائية والمتوسطة والإعدادية.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

هناك مصادر مؤكدة أشارت إلى أن من المتوقع أن يتم إعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول قبيل إجازة عيد الأضحى، أي خلال عشرة أيام من انتهاء الامتحانات الوزارية، كما أن الامتحانات التي شهدتها جميع طلاب شهادة الثالث المتوسط بشكل موحد، وتؤهل الناجحين في هذه المرحلة للدراسة الإعدادية، ويجدر بنا الإشارة إلى أن امتحانات الثالث المتوسط قد بدأت في يوم 21 مايو الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء الخامس من شهر يونيو، وتلك الامتحانات تشمل مناطق مختلفة في العراق مثل بغداد، الأنبار، ميسان، المثنى، واسط، أربيل، دهوك، كركوك، السليمانية، القادسية، ذي قار، بابل، النجف، كربلاء، نينوى، وديالى، بالإضافة إلى البصرة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

إذا أردت استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول وذلك بعد ظهورها، فاتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

بمجرد الدخول إلى الموقع، ابحث عن قسم “نتائج الامتحانات” وانقر عليه.

اختر “نتائج الصف الثالث متوسط”.

ستجد قائمة بالأدوار المختلفة، حدد “الدور الأول 2024”.

قم بإدخال الرقم الامتحاني للطالب المعني بالاستعلام عن نتيجته.

بعد إدخال الرقم الامتحاني، انقر على زر “بحث” للبدء في الاستعلام عن النتيجة.

بعد البحث، ستظهر النتيجة على الشاشة، حيث يمكنك مشاهدة ما إذا كان الطالب ناجحًا أو راسبًا.

من الجدير بالذكر أنه يجب الحرص على إدخال الرقم الامتحاني بشكل صحيح للحصول على النتيجة الصحيحة.